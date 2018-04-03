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Прокуратура Румынии требует суда над экс-руководством страны

  • 3.04.2018, 9:51
Ион Илиеску

Ион Илиеску обвиняются в преступлениях против человечности.

Прокуратура Румынии требует возбудить уголовное дело против экс-руководства страны за преступления против человечности. С соответствующим заявлением в понедельник, 2 апреля генеральный прокурор страны Августин Лазар обратился к президенту страны Клаусу Йоханнису. Прокуратура намерена возбудить уголовное дело против экс-президента Румынии Иона Илиеску, экс-премьера Петре Романа и бывшего вице-премьера Джелу Войкулеску.

По словам Лазара, в настоящий момент прокуратура расследует действия этих политиков и их ответственность за насилие после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску. "Меры правительства по удержанию власти привели к многочисленным жертвам", - отметил Лазар.

В частности, Илиеску, Роман и Войкулеску обвиняются в том, что они привлекли шахтеров для разгона мирных протестов, а также разрешили применить оружие против манифестантов. Следствие по этому делу длилось более 20 лет, однако было закрыто в 2015 году.

Родственники жертв силового разгона добились возобновления дела через Европейский суд по правам человека. По официальным подсчетам, в дни революции погибли более 1100 человек.

Ион Илиеску являлся президентом Румынии с 1990 по 1996 и с 2000 по 2004 годы, сейчас ему 88 лет.


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