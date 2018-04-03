В одном из минских переходов замечен кот-музыкант
- 3.04.2018, 9:55
Необычную картину наблюдали жители Минска в одном из подземных переходов на проспекте Рокоссовского.
Рыжий кот зарабатывал себе на жизнь под музыку из колонки. Животное спокойно сидело на табуретке и осматривало прохожих, передает телеканал СТВ.
Под стулом стояла бумажка с просьбой о материальной помощи. Минчане, кстати, реагировали на кота положительно: гладили его, фотографировались с ним и помогали материально.
Кстати, уже 2 апреля кот-музыкант был замечен в центре Минска.