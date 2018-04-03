В одном из минских переходов замечен кот-музыкант 3.04.2018, 9:55

Фото: ctv.by

Необычную картину наблюдали жители Минска в одном из подземных переходов на проспекте Рокоссовского.

Рыжий кот зарабатывал себе на жизнь под музыку из колонки. Животное спокойно сидело на табуретке и осматривало прохожих, передает телеканал СТВ.

Под стулом стояла бумажка с просьбой о материальной помощи. Минчане, кстати, реагировали на кота положительно: гладили его, фотографировались с ним и помогали материально.

Кстати, уже 2 апреля кот-музыкант был замечен в центре Минска.