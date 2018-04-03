Жители Военного городка в Барановичах отстояли двор от застройки 3.04.2018, 10:12

История одной победы людей над властями.

Около десяти месяцев жители шести многоэтажных домов Военного городка боролись против строительства девятиэтажки на месте детской площадки. Везде им отвечали, что все требования законодательства соблюдены и новому дому быть. Несмотря на это, люди продолжали бороться: собирали подписи, проводили собрания, писали обращения, встречались с городскими властями. В конце концов им удалось невозможное – власти отказались от строительства дома на этом месте, пишет intex-press.by.

«Что за жизнь – окна в окна?»

Весной-летом прошлого года в Военном городке разгорелся скандал. Люди узнали, что буквально во дворах их домов планируют строить многоэтажки. Это было предусмотрено градостроительным проектом микрорайона.

– При этом никаких социальных объектов – детского сада, школы даже в планах нет. Микрорайон растет, а условий для его роста и для жителей не создают, – говорит Василий Данильчик, житель дома №14 на улице Орджоникидзе.

Больше всего возмущений у людей вызвало планируемое строительство девятиэтажки на улице Калиновского, 6. По этому адресу находится барак, рядом с ним – детская площадка, а вокруг – шесть многоэтажек – №№ 14, 14А, 16 и 16А на улице Орджоникидзе, №16 на улице Рокоссовского, №14 на улице Уборевича. Строительство нового дома на месте барака, но, что особенно важно для людей, – на месте детской площадки, нарушило бы, по мнению жильцов, их интересы и права на нормальную жизнь.

– К нам во двор приходят играть дети со всего Военного городка, потому что наша детская площадка самая большая, да других поблизости и нет. Как можно здесь строить дом? Да и вообще, как можно было планировать высотку посреди жилых домов? Что это за жизнь – окна в окна? – рассуждает Василий Данильчик.

Во время общественного обсуждения детального плана градостроительного проекта Военного городка жильцы домов, во дворе которых планировали возвести новую девятиэтажку, собрали больше 400 подписей против строительства. Но их мнение почти ни на что не повлияло. После окончания общественного обсуждения, весной 2017 года, люди получили письменный ответ из горисполкома, который гласил, что новый дом в центре их двора все же построят.

«Нас не слышали, но мы продолжали бороться»

Люди сдаваться не собирались. Чтобы отстаивать свой двор, из числа жильцов они создали оперативную группу, определили старших по каждому подъезду.

– Оперативная группа и старшие по подъездам собирались каждую неделю. Консультировались с юристом, совещались, проводили собрания с остальными жильцами, – рассказывает Василий Данильчик.

За лето-осень 2017 года люди написали несколько обращений в Барановичский горисполком, отправили письмо в Брестский облисполком, побывали на приеме у председателя горисполкома, но ответ везде был один – все законно, все нормы соблюдены, и многоэтажке быть.

– Нас не слышали, но мы продолжали бороться, – говорит Василий Данильчик.

В октябре прошлого года, вспоминает мужчина, заместитель председателя Барановичского горисполкома Дмитрий Тихно, другие представители местных властей проводили встречу с жильцами Военного городка в ЖЭС №6. На ней люди также подняли вопрос будущей стройки, предупредив, что если ее не отменят, они просто не пустят туда строительную технику. На это, говорит Василий Данильчик, им ответили, что это их право.

«Девятиэтажки не будет»

В феврале 2018 года активные жильцы домов вместе с депутатом горсовета Эльмирой Богданович побывали на приеме у заместителя председателя Барановичского горисполкома Дмитрия Тихно. К своему удивлению, там они узнали, что строительство девятиэтажки в их дворе отменили.

– Нам сказали, что благодаря нашим многократным обращениям и стараниями депутата Эльмиры Богданович новый дом у нас во дворе строить не будут, – рассказывает Василий Данильчик. – А на месте барака, который планируют снести, нам пообещали оборудовать спортивную площадку.

Корреспонденту Intex-press Дмитрий Тихно подтвердил информацию о том, что властями принято решение не строить дом на улице Калиновского, 6, и оно окончательное.

По словам Василия Данильчика, такая новость обрадовала людей и вселила надежду на то, что к их мнению власти все-таки прислушиваются.

– Только объединившись, мы можем отстаивать свои интересы, чего-то добиваться. От имени всех жильцов хотелось бы поблагодарить руководство города за то, что нас все-таки услышали и отменили стройку, – говорит Василий Данильчик.