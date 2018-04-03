Управделами Лукашенко продает BMW по завышенным ценам 3.04.2018, 10:17

Рыночные цены на аналогичные модели оказываются ниже.

«Здравствуйте, а можно машины посмотреть?» — «Мы ничего не продаем!» Первый звонок tut.by в «Белтрансспецавто», где выставлены на продажу два суперкроссовера BMW — X6 M и X5 M, — закончился неудачей. Но журналисты позвонили второй раз. И у них получилось.

M-серия у BMW — это самые мощные и дорогие версии в линейке. Когда такие машины продает гараж управления делами Лукашенко, это вызывает справедливый интерес. Журналисты решили посмотреть, в каком состоянии автомобили и стоят ли они своих денег.

Продавать свое имущество гараж «Белтрансспецавто» может только через открытый аукцион. Для этого необходимо разместить информацию о товаре в печатных и электронных СМИ на определенный законом срок. Для участия в торгах необходимо аккредитоваться на электронной площадке торгов, внести задаток в размере не менее 10% от первоначальной стоимости лота и подать заявление на участие в аукционе начиная с даты публикации объявления о продаже в СМИ.

Но перед тем как участвовать, машины необходимо посмотреть. После второго звонка мы без проблем договариваемся на осмотр. Это можно сделать вполне официально с 14 до 17 часов в рабочие дни. Сейчас на том этаже паркинга, где стоят машины, проходит ремонт, поэтому кузова покрыты тонким слоем пыли. Приветливый и вежливый сотрудник «Белтрансспецавто» извиняется за внешний вид авто. Обещает, что машины перед продажей помоют и представят в лучшем виде.

Первый лот — это BMW X6 M 2009 года выпуска. Указанный пробег — 172 тыс. км. Представитель «Белтрансспецавто» утверждает, что цифры на одометре — реальные. Судя по состоянию кузова и салона — это действительно так. Кожа не протерта, оплетка на рулевом колесе в нормальном состоянии, насколько позволяет рассмотреть полумрак гаража. Начальная стоимость лота — 61 253 рубля. Из проблем — приспущенная пневмостойка на заднем правом колесе. В остальном автомобиль в полном порядке. Машина проходила регулярное обслуживание на фирменной СТО. Сотрудник «Белтрансспецавто» признается, что за машиной следили, все ТО делали вовремя. Резина в отличном состоянии и скорой замены не потребует.

Второй лот — BMW X5 M 2011 года выпуска. Пробег — 317 тысяч километров. Из проблем — повышенный расход масла двигателем, хотя сам мотор находится в рабочем состоянии. Салон, естественно, в чуть более изношенном состоянии, но критичных недостатков нет. Начальная стоимость лота — 50 848 рублей.

BMW X5 M и BMW X6 M дебютировали в 2009 году. Обе модели оснащаются бензиновым двигателем 4,4 литра мощностью 555 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Средний расход топлива у обеих моделей составляет примерно 14 литров на 100 км.

Оба автомобиля были когда-то конфискованы новыми на таможне и поступили в гараж «Белтрансспецавто». А что с ценами? Насколько оправданна стартовая стоимость лотов? Ведь в процессе торгов она может еще возрасти. Мы поискали подобные автомобили среди частных объявлений на популярном ресурсе. Предложений по X5 M всего два. Один автомобиль с пробегом 104 тысячи км продается за 56 тысяч рублей. Второй вариант — 2010 года с пробегом 187 тысяч км продают за 47 777 рублей.

По BMW X6 M предложений больше — в продаже не менее пяти машин. Самый доступный вариант — автомобиль 2009 года выпуска с пробегом 129 тысяч км продается за 51 500 рублей. Максимальная цена у машины 2011 года с пробегом 65 тысяч км. За нее хотят 87 755 рублей. Так что пока заявленная стоимость машин из спецгаража кажется слегка завышенной. Но в случае, если торги не состоятся, автомобили могут переоценить и снизить цену.

Если хочется чего-то свежее и новее, то на том же сайте автоконфиската есть BMW X5 M 50d. Начальная стоимость лота — 110 274 рубля. Год выпуска — 2016-й, пробег не определен. Правда, указано, что автомобиль не на ходу и имеются ограничения для последующей реализации.

Как мы уже не раз говорили, ценообразование для реализуемого имущества пока вызывает один вопрос — почему так дорого? Рыночные цены на аналогичные модели оказываются ниже. Единственный плюс машин, которые реализует «Белтрансспецавто», — это прозрачная история и честное состояние.