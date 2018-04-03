Урок Тулеева для Путина 2 Дмитрий Орешкин

3.04.2018, 10:27

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Дмитрий Орешкин

Конец Тулеева должна стать серьезным поводом для Путина задуматься о собственном будущем.

Аман Гумирович Тулеев — политик очень жесткий, авторитарный. Он был достаточно эффективен в начале карьеры, но со временем привел свою территорию в состояние застоя. Он поднялся на угольном производстве — иными словами, у него есть сырьевой ресурс, которым можно успешно торговать. И его политическая стратегия заключалась в том, чтобы подчинить своему влиянию все источники средств. Это способен сделать только сильный лидер, который может и бизнес отнять, и заставить поделиться.

Тулеев не один такой в России. Есть еще Евгений Савченко, губернатор Белгородской области. И оба они демонстрируют формулу власти Владимира Путина — он тоже упростил экономическую ситуацию, сведя ее к десятку ключевых направлений (нефть, газ, черные металлы, алмазы и так далее), поставил управлять ими своих надежных людей, вроде Сечина, чтобы потом собирать налоговые отчисления и другие подати.

Тулеев пришел к власти как демократ, безусловный сторонник Ельцина, жесткий критик старой авторитарной модели и ужасно амбициозный человек. В 1991 году он избирался в президенты Российской Федерации и набрал около 7 процентов. Из-за конкуренции его отношения с Ельциным несколько ухудшились, Тулеев начал сотрудничать с коммунистами, а в своем регионе выстраивать жесткую вертикаль. Это то, к чему сейчас идет Путин: без разрешения начальника муха не пролетит, а если пролетает, то должна заплатить формальный или неформальный налог.

У Путина нет конкурентов не потому, что он такой выдающийся, а потому, что он не дал им появиться. И Тулеев, и Савченко тоже прошли этот путь

Тулеев посвятил этой вертикали 20 лет — больше, чем Путин. Но после первых десяти лет у начальника замыливается глаз — это неизбежный психологический эффект, — а у бизнеса, в котором наступает экономический застой, пропадает интерес — конкуренции-то нет. Получается, что хозяин зажирается, отрывается от жизни, ему кажется, что он бога за бороду схватил, а бизнес тормозится, не обновляется, не хочет и не может вкладываться в модернизацию — ведь если прибыль и появляется, ее от Тулеева надо спрятать.

Так суперпопулярные в прошлом люди лет через десять держатся у власти уже не за счет популярности, а за счет выстроенной вертикали власти — и политика превращается в вопрос административных ресурсов. Любой человек в Кемерово знает, что выиграть у Тулеева на выборах невозможно — это опасно, почти как в Чечне.

Формально по результатам выборов получается, что в регионе сил нет как любят Амана Гумировича (а в России — Владимира Владимировича), но раздражение-то начинает накапливаться. И чуть что — оказывается, что его в Кемеровской области люто ненавидят.

И для Путина это должно быть поводом для серьезных размышлений. Он тоже уже прошел свою первую фазу популярности и наведения порядка, когда экономика росла и цифры были хороши. Но он начал потихонечку завинчивать гаечки, убирая конкурентов. Сейчас рядом с ним не осталось никого, кто росточком был бы выше, чем ему по колено. Не потому, что он такой выдающийся, а потому что он не дал потенциальным конкурентам появиться. И Тулеев, и Савченко тоже прошли этот путь. Чистая демократия хороша, когда есть трехсотлетняя традиция подчинения законам. А у нас ее нет.

А когда люди начинают уставать, экономика — буксовать, тут и начинается эпоха доживания. Не будь пожара, Тулеев досидел бы и до зимы, а то и до собственной смерти. Кемерово перестало быть экономическим лидером, несмотря на количество ресурсов и роста цен на них. Но жители Кемерово уже понимают, что им жить скучнее, хуже и беднее, чем, например, жителям Новосибирска.

То же самое с Путиным. Он уже надоел, утомил. Внешне пока этого не видно: 77% — это не только крепко построенная вертикаль власти с эффективным контролем, но и контроль над медиа. А на самом деле под землей-то тлеет и в любой момент загорится. Не восстание, конечно, но последствия могут быть трагическими.

И у Путина, и у Савченко, и у Тулеева ресурс сохранения власти в руках ограничен. Но они этого не чувствуют, потому что уже очень оторваны от жизни. Тулеев сделал султанат из Кемеровской области, Путин делает его из России. Уйдет Тулеев, в Кемерове начнется раздел власти между группами влияния, которые при нем были подавлены.

И с ними разобраться можно будет либо по-тулеевски, либо никак. В регионе разрушены традиции уважения к государственным институтам, но есть уважение к силе. А значит, кого-то надо выгнать, кого-то посадить, кому-то в рыло дать. Ведь чистая демократия хороша, когда есть трехсотлетняя традиция подчинения законам. А у нас ее нет. И легальных выходов из выстроенной вертикали власти у нас тоже нет. Так что не так плохи сами по себе Тулеевы, как то, что будет после них.

Дмитрий Орешкин, «Сноб»