Times: Украина и Сирия - испытательный полигон Кремля? 3 3.04.2018, 10:44

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Испытания продолжаются непрерывно.

Кремль использует Украину и Сирию в качестве полигона для испытания приемов гибридной войны, где наряду с бомбами и пулями используются фейковые новости, пишет Times, ссылаясь на экспертные мнения двух отставных генералов, сообщает bbc.com.

Эти же методы Кремль применил в Британии - от дезинформации в финансируемых российским государством СМИ до применения боевого нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери, говорится в газете.

"Все это звенья одной цепи, - цитирует газета генерала сэра Ричарда Ширреффа, бывшего заместителя главнокомандующего НАТО в Европе. - Кремль не ведет войну с применением обычных вооружений, однако создается система взглядов, формирующая мнение, что вы находитесь в состоянии постоянного конфликта".

"Испытания продолжаются непрерывно - как тяжелого вооружения, так и невооруженных методов", - добавляет в интервью газете еще один отставной генерал сэр Ричард Барронс, бывший начальник Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

Накануне Times писала об отчете британского депутата-консерватора Боба Сили, в котором политик утверждает, что Россия разработала технологии по раздуванию конфликтов, которые применяются против Британии, Соединенных Штатов и Евросоюза.

Выявить эти технологии удалось, как пишет газета, вследствие утечки информации из почтового ящика помощника президента России Владислава Суркова в конце минувшего года, где обсуждались планы по дестабилизации ситуации в некоторых областях Украины и стоимость их реализации.

В конце заметки Times отмечает, что посольство России в Лондоне отреагировало на материал постом в "Твиттере", отправив журналистов за экспертным мнением по поводу утечки имейлов к экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон.

Проверки богатых россиян

Британские власти призывают проверить законность виз, выданных богатым россиянам, которые переехали в Соединенное Королевство с 2008 по 2015 год, пишет Times.

Проверки инициируют в отношении русских, которые въехали в Британию по программе Tier-1, в рамках которой могли получить визы инвесторы и предприниматели.

Инвестор, по условиям программы, должен быть готов вложить в экономику страны миллион фунтов (в 2014 году), позже сумму увеличили до двух миллионов. От предпринимателей требовалось меньше - 50 тысяч фунтов.

При этом источники происхождения этих денег не слишком проверяли, что создает риски того, что они были получены коррупционным путем, говорится в статье.

"До ужесточения мер у соискателей не требовали предоставить доказательств отсутствия судимости за рубежом, а также не слишком проверяли источники происхождения их состояния", - пишет газета, ссылаясь на слова Стива Гудрича из Transparency International.

Недостаточно проверяли не только богатых русских бизнесменов, но и членов их семей, которых условия визы также позволяли перевезти, отмечается в статье.

Таким образом, с 2008 по 2015 год в Британию приехали более 700 богатых россиян, напоминает Times.

На прошлой неделе Times писала, что премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о пересмотре этой государственной программы - на фоне крупнейшей высылки дипломатов из западных стран из-за отравления Скрипалей.

"По словам Мэй, министерство внутренних дел проверит, были ли льготы, предоставляемые в рамках программы, открытой для мигрантов всех национальностей, использованы по назначению, или в программе были лазейки, которые позволили получить доступ в Британию иностранцам, которые иначе его бы не получили", - пишет газета.