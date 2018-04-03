МЧС: В погоне за прибылью размещают торговые ряды на эвакуационных выходах 5 3.04.2018, 11:12

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спасатели проверили пожарную безопасность на 2000 объектах по всей Беларуси.

В МЧС подчеркивают: катастрофических нарушений, из-за которых нужно было бы немедленно закрыть магазин или торговый центр, не выявили. Большинство недочетов руководители устранили сразу, пишет kp.by.

Но серьезные проблемы все-таки были - захламленные пути эвакуации, изменения в проектах. Больше 300 руководителей уже привлекли к административной ответственности. Один из самых частых недочетов, который выявляли сотрудники МЧС, - закрытые двери эвакуационных выходов, которые нельзя открыть изнутри без ключа.

По словам официального представителя МЧС Виталия Новицкого, среди проверенных объектов не было таких, которые были спроектированы с нарушениями правил противопожарной безопасности.

- Проблем с проектами нет. Проблема в том, что собственники, в том числе в погоне за прибылью, в нарушение проекта размещают торговые ряды на эвакуационных выходах и допускают другие нарушения.

Во многих торговых центрах выявили нарушения

Журналисты задали спасателям вопросы о том, можем ли мы теперь чувствовать себя в безопасности.

Как узнать, какие нарушения есть в ТЦ, куда я хожу за покупками?

Все результаты есть на интерактивной карте: каждый желающий может зайти на сайт МЧС (mchs.gov.by), выбрать любой из 334 объектов и увидеть, какие нарушения там выявила проверка.

Почему проверки начались только сейчас?

С февраля 2017-го МЧС полностью прекратил проверки малого и среднего бизнеса. А после трагедии в Кемерово Лукашенко поручил проверить места массового скопления людей. В МЧС рекомендуют посетителям и самим обращать внимание на нарушения: увидели, что загромождены эвакуационные выходы, закрыты двери для эвакуации - сообщите в МЧС. Сделать это можно через электронное обращение на сайте ведомства или письменно в районном отделе МЧС. Посты в соцсетях не могут быть основаниями для проверки.

Кстати, любой руководитель может вызвать инспектора, чтобы он осмотрел помещение и выяснил, есть ли нарушения. Это бесплатно, и штрафов в результате такого профилактического рейда МЧС не выписывает.

Сколько зданий проверили сотрудники МЧС?

За несколько дней по всей Беларуси проверили 2000 объектов, из них 500 - крупные торговые центры, гипермаркеты, кинотеатры. Нарушения выявили на 334 объектах. На устранение недочетов у руководителей есть 30 дней.

- Виновные к ответственности все равно будут привлечены, но в зависимости от того, как они устранят нарушения. Возможные меры - вплоть до закрытия объекта, - отметил Виталий Новицкий.

На устранение нарушений у руководителей есть 30 дней

Какие нарушения обнаружили инспекторы?

В ТЦ «Немига, 3» выявили 15 видов нарушений. Например, из вентиляционной камеры сделали рабочий кабинет. А еще хранили в нем горючие жидкости и бензин. Некоторые эвакуационные выходы были загромождены, один выход был и вовсе закрыт на замок.

- На 2 апреля 90% нарушений уже устранены. В ближайшие дни мы устраним все нарушения, - рассказал главный инженер торгового центра. - Осталось освободить одну венткамеру, и еще по мелочам.

Еще один объект, который подвергся проверке, - «Арена Сити». Список нарушений в целом типичный: загромождены некоторые эвакуационные лестницы, истекли сроки огнетушителей, где-то установлены «неправильные» двери или перегородки.

- Все системы обнаружения и информирования о пожаре находятся в рабочем состоянии, - рассказал «Комсомолке» инженер по пожарной безопасности Дмитрий Остапович. - Полностью исправны системы пожарной сигнализации, установлены и работают станции пожаротушения. Что касается выявленных недостатков, по сути ничего особого там не было. Например, привезли в кинотеатр ящики с попкорном, сгрузили их внизу у дверей, и постепенно носят наверх. В этот момент фиксируется загроможденный проход.

Проверяли, конечно, и огнетушители

В торговом центре «Европа», из-за того, что в ТЦ сделали перепланировку помещений, подсобки для персонала кухни не обеспечены эвакуационными выходами. Двери на путях эвакуации нельзя было открыть изнутри без ключа. В помещении паркинга на эвакуационном выходе устроили шиномонтаж.

В торговом центре лаконично ответили, что все нарушения постепенно устраняют, но на это нужно время.

В универмаге «Беларусь», как показала проверка, в столовой использовали небезопасные стройматериалы для отделки. Лестницы и площадки не проверили на прочность. Во время проверки не было светового указателя «ВЫХОД» над проемом эвакуационного выхода столовой. В продуктовом отделе установлены огнетушители с истекшим сроком перезарядки.

- Да, действительно, к нам были вопросы от МЧС. Все недочеты мы уже устранили, осталось решить вопрос только с отделкой, которая имеет горючесть, - рассказали нам в универмаге.

Проверка показала, что в столичном ТД «На Немиге» не работает система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Пути эвакуации загромождены мебелью, товаром и другими вещами. А во время эвакуации покупателей при пожаре использовали эскалаторы, хотя они должны автоматически выключаться.

- К нам приходят проверки каждый день. Конечно, будем стараться устранить все проблемы вовремя – на это есть месяц. Другого выхода у нас просто нет, - рассказал заместитель генерального директора по строительству, эксплуатации и ремонту зданий ТД «На Немиге» Юрий Зеленко.

Нарушения выявили на 334 объектах

В минском ЦУМе тоже нашли ряд нарушений. Пути эвакуации не обозначены указательными знаками, двери на путях эвакуации имеют электромагнитные замыкатели, но не срабатывают автоматически и не открываются вручную. Инспекторы нашли в ЦУМе и огнетушители с истекшим сроком заряда. В администрации магазина нам рассказали, что все нарушения уже устранены:

- С дверью вышла техническая ошибка, МЧС это подтвердило. Насчет огнетушителей: они стояли рядышком в сторонке, мы их готовили для перезарядки. Эвакуацию мы провели за 6 минут при норме в 9,5. Сработала система дымоудаления, добровольная спасательная дружина начала работать. Сейчас у МЧС нет к нам никаких претензий.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко заявил в эфире ОНТ, что проверка в ближайшее время продолжится.

- Мы продолжаем проверять места массовых скоплений людей - это не только торговые центры, но и общежития, и гостиницы, и школы, и жилые дома. Там, где есть опасность, объекты просто не будут работать, - рассказал министр.

Владимир Ващенко отметил, что некоторые руководители безответственно относятся к исполнению своих обязанностей в вопросах создания здоровых и безопасных условий труда, соблюдения требований пожарной и промышленной безопасности.