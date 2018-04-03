В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра 4 3.04.2018, 11:15

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Евгений Ройзман

Фото: Ekbrealty.ru

Кремль хочет избавиться от оппозиционного мэра Евгения Ройзманa.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект, который отменяет прямые выборы в Екатеринбурге, пишет "Настоящее время".

За проголосовали 42 депутата, против – четыре.

Теперь конкурсная комиссия будет представлять кандидатов на должность, а депутаты гордумы избирать одного из них. Мэр также будет возглавлять городскую администрацию.

По словам вице-губернатора области Владимира Тунгусова, "преимущество модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках одного должностного лица обеспечивает возможность выполнения всех задач".

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что выборы – это возможность местных жителей участвовать в политической жизни города. "Если вы сейчас примете этот закон, он будет восприниматься как сомнение в умственных способностях жителей Екатеринбурга, как недоверие жителям Екатеринбурга и как оскорбление жителей Екатеринбурга", – подчеркнул он.

Накануне, 2 апреля в Екатеринбурге на митинг за сохранение прямых выборов мэра города вышли не менее двух тысяч человек. По данным организаторов, на акцию вышли почти четыре тысячи. Митинг организовал действующий глава города.

На митинге с речью выступил сам Ройзман, он также зачитал со сцены стихи. Помимо него в митинге приняли участие местные депутаты и писатели, соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, муниципальный оппозиционный депутат из Москвы Юлия Галямина и независимый политик Дмитрий Гудков.

Накануне голосования и митинга против возможной отмены нынешний мэр города Евгений Ройзман в интервью Настоящему Времени рассказал, что предложение отменить прямые выборы мэра – "неуважение" к екатеринбуржцам.

В 2013 году на пост мэра Екатеринбурга был избран оппозиционер Евгений Ройзман. В конце марта в эфире телеканала "Дождь" он назвал ситуацию с отменой выборов главы города "унизительной для Екатеринбурга", так как жители имеют право выбирать мэра. Но это, по его словам, не устраивало губернатора.