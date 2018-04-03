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Грузия стала парламентской республикой

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  • 3.04.2018, 11:30
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Георгий Маргвелашвили подписал правки в Конституцию.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 апреля подписал утвержденные парламентом поправки к ранее принятой новой редакции Конституции, пишет «Новое Время».

Ключевые изменения в Основной закон касаются избирательной системы. Избирательную реформу стране настоятельно рекомендовала Венецианская комиссия.

Согласно этим поправкам, очередные парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В ходе этих выборов снижается проходной барьер в парламент с 5% до 3%. Допускается создание предвыборных блоков. Поправка касается и изъятия записи в Конституции, по которой из интересов госбезопасности допускалось ограничение свободы вероисповедания.

Парламент Грузии 23 марта утвердил в окончательном, третьем, чтении новую редакцию Конституции. Она предусматривает переход республики на парламентское правление. До этого страна была президентской республикой.


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