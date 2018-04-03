Как апрельские забастовки в Минске подорвали СССР 3.04.2018, 11:41

Фото: Владимир Сапогов

27 лет назад начались выступления рабочих, которые подорвали основы советской власти.

На сайте веб-архива «Вытокі» опубликованы яркие фотографии массовых акций протестов рабочих в апреле 1991 года.

На фотографиях видны бело-красно-белые флаги, запечатлен путь от Тракторного завода на Площадь Ленина. Часто протесты апреля 1991 года называют чисто экономическими, что не соответствует реальности. Именно во время этих протестов ставился вопрос «департизации» - ликвидации руководящей роли Коммунистической партии, которая была окончательно отменена в августе 1991 года, после неудавшегося путча.

Рабочие забастовки апреле 1991 года подорвали фундамент коммунистической власти. По словам участника событий Василия Левченкова, «апрельские забастовки сломали хребет КПСС».