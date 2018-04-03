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Белорусам на заметку: в Польше въезд в «чистые зоны» стал платным

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  • 3.04.2018, 11:43
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Нововведение коснется бензиновых, дизельных и даже гибридных авто.

Правительство Польши одобрило закон о "Зонах с чистым транспортом", в котором прописана норма о взимании местными городскими властями платы с автомобилистов за въезд в так называемые чистые транспортные зоны. Сбор составляет 2,5 злотых в час или 25 злотых в сутки, сообщает БелТА.

Нововведение коснется бензиновых, дизельных и даже гибридных авто. При этом гибридные автомобили являются самыми многочисленными на польском рынке. Исключение будет сделано лишь для электромобилей и авто на водороде и газе. Также въезд без оплаты в чистые зоны разрешен государственным служащим на любых авто.

Подобная "зона с чистым транспортом" уже есть в польском городе Лодзь. Здесь на одной из улиц бесплатный проезд разрешен только водителям такси и местным жителям. Нововведение подвергается критике гражданами Польши. Эксперты отмечают, что ранее ни одна европейская страна не вводила такие жесткие ограничительные правила. В крупнейших европейских городах, таких как Берлин или Лондон, въезд в экозону был изначально разрешен для автомобилей с низким уровнем выбросов. Ограничения вводились поэтапно, включая переходные периоды.


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