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В Эстонии вступил в силу «Закон Магнитского»

  • 3.04.2018, 11:59

Вступило в силу постановление правительства о запрете на въезд в страну для 49 россиян.

Как отмечается в распоряжении, обнародованном накануне в официальном издании Riigi Teataja, запрет на въезд в страну, ее пересечение и обязанность покинуть Эстонию установлен для 49 человек, "поскольку есть данные или серьезные основания полагать, что они участвовали в нарушениях прав человека или содействовали нарушению прав человека", сообщает DW.

Правительство в Таллине приняло данное решение 29 марта. Его выполнение возложено на министерство внутренних дел. Срок действия решения - до 1 апреля 2023 года, и оно может быть пересмотрено в установленном порядке. Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, по инициативе которого был составлен список невъездных россиян, сообщил, что решение от 29 марта появилось в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Единство и решительность правительства в этом вопросе свидетельствует о нашем желании обратить внимание на учащающиеся нарушения Россией международного права. Мы не можем не реагировать на грубые нарушения прав человека", - подчеркнул Миксер. В связи с "делом Скрипалей" правительство Эстонии также приняло решение о высылке военного атташе РФ Олега Афанасьева.


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