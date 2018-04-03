Как судятся Япринцев с Чижом 3.04.2018, 12:07

Конфликт между бывшими партнeрами разгорелся из-за акций логистической компании «Оскарго-терминал».

Суд Центрального района Минска во вторник вновь приостановил производство по иску бизнесмена Владимира Япринцева к бывшему партнеру, олигарху Юрию Чижу, дав по ходатайству представителей ответчика еще месяц на примирение, пишет tut.by.

Адвокат Япринцева отметила, что «предоставленного ранее срока Юрию Александровичу, очевидно, не хватило — значительную часть предоставленного срока он был в отъезде».

Как ранее сообщалось, 2 марта суд приостановил производство по иску Япринцева к Чижу на месяц. Адвокаты Чижа отмечали, что он узнал об иске к нему «из интернета», и запросили максимально возможный срок для мирного урегулирования. Представитель истца согласился, «в том числе с учетом дня рождения Юрия Александровича». 28 марта Юрию Чижу исполнилось 55 лет.

В результате за месяц состоялась только одна встреча юристов Чижа с Владимиром Япринцевым. На 6 апреля назначена встреча уже юристов Япринцева с Юрием Чижом. «Если встреча не состоится, вне зависимости от причины слушания будут возобновлены», — отметила юрист Япринцева.

В иске, поданном юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал». Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева.

Деньги на счет Япринцева поступили двумя платежами: 12 августа и 9 сентября, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

Заявленная сумма иска — всего 1960 рублей. «Сумма заявлена ко взысканию в части, с целью проведения переговоров по мирному урегулированию возникшей ситуации», — пояснил юрист.

Очевидно, что этот иск — не последний, так как у Владимира Япринцева была доля во многих крупных проектах с Чижом и связанными с ним лицами. Только его доля в "Трайпле", доставшаяся Аксентьеву и Мамиашвили, оценивалась минимум в 100 млн долларов. Уже поданы два аналогичных иска, где ответчиком выступает не Чиж, но аффилированные структуры.