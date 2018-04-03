Акции Tesla упали после первоапрельской шутки Маска 2 3.04.2018, 12:09

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Илон Маск

Международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla.

Акции американской компании Tesla рухнули на 5,1% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже после шутки Илона Маска, сообщает "Новое время".

За день они подешевели до 252 долларов за бумагу, сообщает MarketWatch.

В воскресенье, 1 апреля, главный исполнительный директор Tesla Илон Маск написал в микроблоге о том, что компания обанкротилась. Он написал, что Tesla "целиком и полностью обанкротилась", несмотря на попытки поправить дела продажей пасхальных яиц.

При этом международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.

В то же время, Маск, как отмечают аналитики, "достаточно уверен в финансовой стабильности Tesla, чтобы шутить 1 апреля". Маловероятно, что Маск пошутил без высокой уверенности в темпе производства и финансовой ситуации в Tesla, уверены аналитики.

Кроме того, 31 марта Tesla сообщила о работе автопилота в автомобиле Model X во время аварии. Раскрытие информации об аварии вызвало недовольство транспортного регулятора NTSB. Это также могли привести к снижению стоимости акций.