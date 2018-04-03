Синоптики: Завтра будет до +19°С 3.04.2018, 12:25

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

4 апреля ночью погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт, днем теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, сообщает pogoda.by. Ночью ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине страны кратковременные осадки (в основном дождь). Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С, по юго-западу до +17..+19°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

5 апреля погоду обусловят теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается теплая погода. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью слабый туман. Ветер южный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу до +19°С.

6 апреля страна окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4.. +10°С, максимальная днем от +8°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку страны.