Объявлены 13 номинантов на лучший белорусский альбом 3.04.2018, 12:43

Cреди номинантов работы массовых артистов и малоизвестных широкой публике музыкантов.

11 апреля в Минске будут вручены 10-е ежегодные награды Experty.by лучшим белорусским альбомам по голосам белорусских и зарубежных музыкальных критиков. Организаторы объявили номинантов, среди которых работы массовых артистов и малоизвестных широкой публике музыкантов, пишет tut.by.

В жюри этого года вошли 17 белорусских журналистов и блогеров, а также 5 зарубежных критиков — представителей медиа-ресурсов стран, с которыми граничит Беларусь: Алексей Горбаш (The Flow, Россия), Максим Сердюк (Muzmapa, Украина), Ян Блащак (Polityka, Польша), Илмарс Шлапиньш (Satori, Латвия), Эмилия Висоцкайте (15min, Литва). Анкеты всех членов жюри будут опубликованы после церемонии.

— За год штатные эксперты отслушали 240 белорусских альбомов, выпущенных в 2017 году. 33 из них были отрецензированы и поступили на оценку всего состава жюри. Картинка получилась пестрой и это хорошо, — отмечает руководитель проекта Experty.by Дмитрий Безкоровайный.

Награды будут вручены в 11 номинациях. Точный список претендентов объявлен в 5 номинациях: «Лучший дебютный альбом», «Лучший рок-альбом», «Лучший поп-альбом», «Лучший фолк-альбом», «Лучший электронный альбом». Эти же диски претендуют на победу в остальных номинациях («Лучший альбом года», «Лучший белорусскоязычный альбом», а также призы по версиям четырех жюри). Всех номинантов наград можно послушать в рамках специального сборника.

Главная номинация — «Лучший альбом года». Ее победитель получит в качестве приза рекламно-информационную поддержку концерта от генерального партнера наград. Аналогичный приз в номинации «Лучший белорусскоязычный альбом» представит фонд «Вяртанне». Выступления должны состояться до 1 июня 2018 года. В прошлые годы награду «Лучший альбом года» выигрывали «Петля пристрастия» (2017), Shuma (2016), Port Mone (2015), Pukstband (2014).

Номинанты

«Лучший дебютный альбом»: Аня Жданова «Appetiizer», The Glitchhh «Cordyceps», Ulyanica «Вясна»

«Лучший поп-альбом»: ЛСП «Tragic City», Макс Корж «Малый позврослел, ч.2», Naviband «Иллюминация»

«Лучший электронный альбом»: Аня Жданова «Appetiizer», Vilasipet «Времена года», Buben Naruszewicz Baisan «Bulbahuana»

«Лучший рок-альбом»: Super Besse «La Nuit*», Tonqixod «Колер, якога няма», Zero-85 «Turriptopsis Nutricula»

«Лучший фолк-альбом»: Разные артисты «Песні матчыны з Вушаччыны», Стары Ольса «Вада, хмель і солад», Ulyanica «Вясна»