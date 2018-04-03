закрыть
3 апреля 2018, вторник, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусы начали кампанию солидарности со Святославом Барановичем

2
  • 3.04.2018, 12:43
Святослав Баранович
Фото: tut.by

Уже собрано почти 800 долларов в поддержку.

Об этом в «Фейсбуке» сообщили активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак:

- 2 апреля - 21 день сбора средств для Святослава Барановича, вступившегося за демонтстантов, которых брутально задерживали в троллейбусе во время горячей Весны-2017. Меньше месяца назад Святослав был осужден и отправлен в тюрьму, а гражданские активисты из числа команды BY_help и не только, взялись за сбор помощи для него.

Для чего нужны деньги?

- для формирования передач Святославу (стоимость одной продуктовой передачи 100-200 рублей);

- для ведения переписки и почтовых расходов;

Вопрос поддержки Святослава Барановича - это вопрос нашей с вами солидарности.

Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, 12 марта Святослав Баранович был осужден на три года лишения свободы за «насилие в отношении сотрудника милиции». Год назад он защищал анархистов, которых после «Марша нетунеядцев» задерживали милиционеры в штатском.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников