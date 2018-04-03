Белорусы начали кампанию солидарности со Святославом Барановичем 2 3.04.2018, 12:43

Святослав Баранович

Фото: tut.by

Уже собрано почти 800 долларов в поддержку.

Об этом в «Фейсбуке» сообщили активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак:

- 2 апреля - 21 день сбора средств для Святослава Барановича, вступившегося за демонтстантов, которых брутально задерживали в троллейбусе во время горячей Весны-2017. Меньше месяца назад Святослав был осужден и отправлен в тюрьму, а гражданские активисты из числа команды BY_help и не только, взялись за сбор помощи для него.

Для чего нужны деньги?

- для формирования передач Святославу (стоимость одной продуктовой передачи 100-200 рублей);

- для ведения переписки и почтовых расходов;

Вопрос поддержки Святослава Барановича - это вопрос нашей с вами солидарности.

Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, 12 марта Святослав Баранович был осужден на три года лишения свободы за «насилие в отношении сотрудника милиции». Год назад он защищал анархистов, которых после «Марша нетунеядцев» задерживали милиционеры в штатском.