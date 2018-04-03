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НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных

  • 3.04.2018, 13:27
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Cемь человек были объявлены нежелательными.

НАТО заявила, что не будет выдавать визы российским дипломатам, которые должны были быть направлены для работы в постпредство в Брюсселе, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

Напомним, что НАТО выслало семь российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.


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