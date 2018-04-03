В Италии танцующие роботы установили новый мировой рекорд 3.04.2018, 13:38

1372 роботов Ubtech Alpha 1S побили предыдущий рекорд, установленный в Китае.

На мероприятии присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса Лоренцо Вельтри, который зафиксировал все происходящее, пишет «Вокруг Света».

Модель Alpha 1S отличается невероятной гибкостью, позволяющей ей выполнять самые разные движения. Устройством можно управлять при помощи смартфона или планшета. Существует приложение, способное создавать команды: оно бесплатное, оптимизировано под платформы iOS и Android.

Робот имеет 16 запатентованных сервоприводов, благодаря которым его движения очень похожи на человеческие. Каждый такой привод, по сути, представляет собой искусственный сустав, отвечающий за положение той или иной конечности. Встроенный аккумулятор позволяет роботу функционировать на протяжении часа. Восстановить заряд батареи можно за относительно короткий промежуток времени.

Устройство позиционируется одновременно как детская игрушка и как «полноценный член семьи». В любом случае широкие возможности роботов Ubtech могут быть интересны пользователям разных возрастов. Подобные механизмы есть в свободной продаже.