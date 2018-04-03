The Times: В 2014 году Кремль готовил «операцию Троя» в Украине 3.04.2018, 13:43

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Фото: EPA

Кремлю предлагали план по дестабилизации Запорожской области.

В ноябре 2014 года бывший член Госдумы от "Единой России" Алексей Муратов направил в Кремль план по дестабилизации ситуации в Запорожской области. Об этом говорится в статье Тома Парфитта "Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине" в британском издании The Times, опубликованной 2 апреля, пишет "Гордон".

Обнаруженный хакерами план "освобождения от нацистско-фашистских оккупантов" предполагал подготовку населения региона к пророссийским протестам. Он был частью более масштабной стратегии по дестабилизации Украины, говорится в докладе, с которым ознакомилось издание.

Доклад основан на утечке информации из электронной переписки советника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова.

Соавтор отчета, депутат парламента Великобритании от Консервативной партии Боб Сили, отметил, что утечки проливают свет на "тайные кампании и гибридные войны", и стоимость кибератак, фейковых новостей, демонстраций, направленных на свержение региональных властей.

Муратова в 2014 году направили к боевикам на Донбасс в качестве представителя РФ. Согласно плану "Троя", Муратов предлагал потратить $181 тыс. на распространение беспорядков дальше на запад от Донбасса, отмечает Парфитт. Предположительно, план прислали заместителю Суркова Иналу Ардзинбе. Операция предполагала манипуляцию общественным мнением для подготовки мятежа, целью которого было вывести регион из-под контроля Киева. Для реализации плана должны были задействовать уже существующую в регионе российскую шпионскую сеть и наладить контакты с местной полицией и Службой безопасности Украины.

Как отмечает журналист, в "Трое" было четко указано, на что должны были пойти средства: пророссийские протесты в Запорожье оценили в $40 тыс., сеть агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел – $10 тыс., покупка транспортных средств – до $49 тыс. Предполагалось также потратить $19 тыс. на немногочисленные протесты в Харькове и взятки полиции.

Парфитт подчеркнул, что план Муратова не был приведен в действие, и невозможно с точностью определить, воспринимали ли его серьезно в Кремле.

Это третий доклад по переписке Суркова, которую в Кремле назвали сфабрикованной, пишет автор. Он отметил, что полученные хакерами письма свидетельствует о попытках Москвы влиять на украинскую политику в свою пользу с помощью пропаганды отделения и автономизации регионов со значительным количеством русскоязычного населения.

Парфитт подчеркнул, что аналогичные методы Кремль использовал на Донбассе одновременно с прямым вторжением российских войск, сыгравшим решающую роль в боевых действиях против украинской армии в 2014 году.

24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. В первой опубликованной партии писем говорится, в частности, о заблаговременной подготовке аннексии Крыма и назначении главарей боевиков на Донбассе, во второй – о планах дестабилизации ситуации в Харькове и поддержке политических сил, выступающих за автономизацию регионов.