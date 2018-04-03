В Минске мужчина с топором гонялся за прохожими 5 3.04.2018, 13:50

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От действий 24-летнего минчанина пострадали три человека.

В столице задержан 24-летний хулиган, угрожавший прохожим топором, сообщает управление Следственного комитета по Минску. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси.

Данный инцидент произошел 28 февраля в вечернее время суток в лесопарковой зоне рядом с улицей Никитина в столице.

Пятидесятилетний местный житель в этот вечер пошел выгуливать свою собаку. Когда пес громко залаял, он обернулся и увидел неизвестного с закрытой тканью нижней частью лица и топором в одной руке. Хозяин собаки не на шутку перепугался и бросился в сторону дома. Хулиган с топором все это время гнался за ним.

Мужчина сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. Спустя некоторое время хулигана задержали. Им оказался местный житель в возрасте 24 лет. При обыске его квартиры удалось обнаружить части топора.

Улику отправили для исследования в Государственный комитет судебных экспертиз. Сам подозреваемый рассказал, что в тот день отправился в лес с топором, чтобы поколоть дрова, и тем самым снять напряжение. Перед выходом из дома он выпил лекарства и алкоголь. Оказалось, что пятидесятилетний мужчина стал не единственной жертвой хулигана. Найдены еще два человека, пострадавшие от действий минчанина с топором. Сейчас проводится расследование по факту произошедшего.