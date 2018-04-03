закрыть
3 апреля 2018, вторник, 14:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске мужчина с топором гонялся за прохожими

5
  • 3.04.2018, 13:50
  • 2,308

От действий 24-летнего минчанина пострадали три человека.

В столице задержан 24-летний хулиган, угрожавший прохожим топором, сообщает управление Следственного комитета по Минску. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси.

Данный инцидент произошел 28 февраля в вечернее время суток в лесопарковой зоне рядом с улицей Никитина в столице.

Пятидесятилетний местный житель в этот вечер пошел выгуливать свою собаку. Когда пес громко залаял, он обернулся и увидел неизвестного с закрытой тканью нижней частью лица и топором в одной руке. Хозяин собаки не на шутку перепугался и бросился в сторону дома. Хулиган с топором все это время гнался за ним.

Мужчина сообщил о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов. Спустя некоторое время хулигана задержали. Им оказался местный житель в возрасте 24 лет. При обыске его квартиры удалось обнаружить части топора.

Улику отправили для исследования в Государственный комитет судебных экспертиз. Сам подозреваемый рассказал, что в тот день отправился в лес с топором, чтобы поколоть дрова, и тем самым снять напряжение. Перед выходом из дома он выпил лекарства и алкоголь. Оказалось, что пятидесятилетний мужчина стал не единственной жертвой хулигана. Найдены еще два человека, пострадавшие от действий минчанина с топором. Сейчас проводится расследование по факту произошедшего.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников