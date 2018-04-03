Уле Эйнар Бьорндален: Я бы охотно выступал еще несколько лет 3.04.2018, 13:56

Уле Эйнар Бьорндален

Звезда мирового биатлона подтвердил решение о завершении своей карьеры.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален подтвердил, что принял решение завершить карьеру, пишет sports.ru:

«Я бы хотел сказать, что устал и сыт биатлоном. Но это не так. Я по-прежнему мотивирован и охотно выступал бы еще несколько лет. Но сейчас я хочу уйти по совету врачей и семьи. И я это делаю», – сказал Бьорндален во время пресс-конференции.

По словам спортсмена, в период летней подготовки у него было два приступа мерцательной аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому норвежский спортсмен не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам.