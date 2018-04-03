Немецкая прокуратура поддержала выдачу Пучдемона Испании 3.04.2018, 13:58

Окончательное решение о судьбе лидера Каталонии примет суд.

Генеральный прокурор земли Шлезвиг-Гольштейн обратился в суд с просьбой удовлетворить запрос Испании о выдаче Карлеса Пучдемона.

Как сообщает Spiegel (перевод — nv.ua), после правовой оценки европейского ордера на арест, выданного судом в Мадриде, прокуратура поддержала экстрадицию Пучдемона. Окончательное решение о судьбе беглого политика примет суд.

23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских политиков, которые бежали, в частности Пучдемона, находившегося в тот момент в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Позже Пучдемон был задержан полицией Германии при попытке пересечения границы.

26 марта суд немецкого города Ноймюнстер арестовал Пучдемона, после чего немецкая прокуратура занялась вопросом его экстрадиции в Испанию.