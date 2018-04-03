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Налоговики провели рейд среди сдающих квартиры в Минске

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  • 3.04.2018, 14:08
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Стало известно, сколько человек сообщило об арендодателях, сдающих недвижимость.

Информация поступила в инспекцию МНС по Минску в рамках акции «Сдаешь квартиру — плати налоги», пишет tut.by.

В итоге налоговикам поступила информация в отношении 68 минских квартир.

В налоговой по Минску отмечают, что информация о сдаче квартир постоянно поступает в письменном, электронном виде, а также на горячую линию телефона доверия Министерства по налогам и сборам. Так, за 2017 год пришло 142 сообщения, а за 1-й квартал нынешнего года — 53.

На начало этого года в Минске состояло на учете более 61 тысячи плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах, от которых за 2017 год поступило в бюджет 14,2 млн рублей.

Всего за время двух акций — «Заплати налоги — работай честно» и «Сдаешь квартиру — плати налоги» — поступило 116 звонков.


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