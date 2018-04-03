закрыть
3 апреля 2018, вторник, 14:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Победы над диктатурой добываются «через не могу»

  • Денис Казакевич
  • 3.04.2018, 14:19
Денис Казакевич

25 марта на площади Якуба Коласа произошло настоящее чудо.

Неделю спустя, становится понятным замысел властей в отношении празднования столетия БНР. "Если не можешь победить - возглавь", - диктатура в Беларуси решила применить этот старый принцип на День Воли, и ей это почти удалось. И только мужество белорусов сорвало эти планы.

Намеренно предлагался новый формат празднования Дня Воли: с цензурой плакатов, на строго ограниченном пространстве и без солидарности с задержанными. Прийти на концерт, спрятав флаг под курткой, можно, а вот прийти на концерт мирным праздничным шествием - нельзя.

Поэтому, огромное уважение вызывают те люди, которые ценят свободу собраний, свободу слова, право на мирный протест и помнят значение слова "солидарность".

Спустя неделю, становится понятно, что 25 марта на площади Коласа произошло настоящее чудо.

Казалось бы, шансов нет. Лидеры и активисты демонстративно арестованы, прошла клеветническая кампания в соцсетях, вылиты потоки ядовитой дезинформации и откровенной лжи в СМИ. Непонятно, кому можно верить, а кому больше нет. В воздухе витало убеждение, что мирные шествия в Беларуси уместны 364 дня в году, но только не в День Воли.

А люди вот просто взяли и вышли на площадь Якуба Коласа, не смотря ни на что. Вышли отпраздновать День Воли, так как они сами считают нужным, а не так, как разрешили чиновники в Мингорисполкоме. Белорусы показали всему миру настоящую сущность античеловеческого режима Лукашенко. Ведущие мировые СМИ напечатали фотографии арестов стариков, а не идиллии "согласованного мероприятия".

В тот же день западные политики, которые до этого старательно не замечали нарушения прав человека в Беларуси, выпустили заявления, осуждающие задержания во время мирного шествия. Уже к вечеру 25 марта испуганному Лукашенко ничего не оставалось, как выпустить задержанных. Это было фактическое признание того, что предыдущие аресты были незаконными. Спецоперация с использованием концерта для отбеливания режима провалилась.

Долговременные последствия невероятного мужества и честности белорусов станут видны позднее. Итогами концерта "без инцидентов" могли бы быть дополнительные миллионы евро для режима со стороны ЕС и дополнительные сроки для несогласных. Теперь же пособникам режима на Западе будет намного труднее слагать легенды о либерализации и демократизации.

Тем, кто сидел в автозаках и часами стоял во дворах РОВД хочется сказать: Вы просто не представляете, какое важное дело вы сделали. Можете не сомневаться, это именно вы добились освобождения Леонида Кулакова, Вячеслава Сивчика, Владимира Некляева, Максима Винярского, Евгения Афнагеля, Николая Статкевича и других. Спасибо вам!

Именно так, шаг за шагом, когда сил уже не осталось, через "не могу" добываются победы над диктатурой.

Денис Казакевич, "Фейсбук"


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников