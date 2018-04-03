Победы над диктатурой добываются «через не могу» Денис Казакевич

3.04.2018, 14:19

Денис Казакевич

25 марта на площади Якуба Коласа произошло настоящее чудо.

Неделю спустя, становится понятным замысел властей в отношении празднования столетия БНР. "Если не можешь победить - возглавь", - диктатура в Беларуси решила применить этот старый принцип на День Воли, и ей это почти удалось. И только мужество белорусов сорвало эти планы.

Намеренно предлагался новый формат празднования Дня Воли: с цензурой плакатов, на строго ограниченном пространстве и без солидарности с задержанными. Прийти на концерт, спрятав флаг под курткой, можно, а вот прийти на концерт мирным праздничным шествием - нельзя.

Поэтому, огромное уважение вызывают те люди, которые ценят свободу собраний, свободу слова, право на мирный протест и помнят значение слова "солидарность".

Спустя неделю, становится понятно, что 25 марта на площади Коласа произошло настоящее чудо.

Казалось бы, шансов нет. Лидеры и активисты демонстративно арестованы, прошла клеветническая кампания в соцсетях, вылиты потоки ядовитой дезинформации и откровенной лжи в СМИ. Непонятно, кому можно верить, а кому больше нет. В воздухе витало убеждение, что мирные шествия в Беларуси уместны 364 дня в году, но только не в День Воли.

А люди вот просто взяли и вышли на площадь Якуба Коласа, не смотря ни на что. Вышли отпраздновать День Воли, так как они сами считают нужным, а не так, как разрешили чиновники в Мингорисполкоме. Белорусы показали всему миру настоящую сущность античеловеческого режима Лукашенко. Ведущие мировые СМИ напечатали фотографии арестов стариков, а не идиллии "согласованного мероприятия".

В тот же день западные политики, которые до этого старательно не замечали нарушения прав человека в Беларуси, выпустили заявления, осуждающие задержания во время мирного шествия. Уже к вечеру 25 марта испуганному Лукашенко ничего не оставалось, как выпустить задержанных. Это было фактическое признание того, что предыдущие аресты были незаконными. Спецоперация с использованием концерта для отбеливания режима провалилась.

Долговременные последствия невероятного мужества и честности белорусов станут видны позднее. Итогами концерта "без инцидентов" могли бы быть дополнительные миллионы евро для режима со стороны ЕС и дополнительные сроки для несогласных. Теперь же пособникам режима на Западе будет намного труднее слагать легенды о либерализации и демократизации.

Тем, кто сидел в автозаках и часами стоял во дворах РОВД хочется сказать: Вы просто не представляете, какое важное дело вы сделали. Можете не сомневаться, это именно вы добились освобождения Леонида Кулакова, Вячеслава Сивчика, Владимира Некляева, Максима Винярского, Евгения Афнагеля, Николая Статкевича и других. Спасибо вам!

Именно так, шаг за шагом, когда сил уже не осталось, через "не могу" добываются победы над диктатурой.

Денис Казакевич, "Фейсбук"