закрыть
3 апреля 2018, вторник, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ученые рассказали, какие привычки продлевают жизнь

  • 3.04.2018, 14:42
  • 2,376

Специалисты сделали впечатляющие выводы.

Как пишет orthodox.od.ua, британские учёные рассказали, какие именно привычки продлевают человеку жизнь.

Примечательно, что многие из них являются очень странными, или необычными, но в плане влияния на фактор жизни очень эффективными. Специалистам удалось установить, что алкоголь для здоровья может быть полезен. Установленный факт, что 32 миллиграмма красного вина в день способствуют сократить риск развития диабета, атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

Также, по словам учёных, нельзя часто принимать душ. Дело в том, что такое интенсивное мытьё может смыть невидимый глазом защитный слой кожи, что лишает тело и вообще организм защиты от бактерий и инфекций. По словам учёных, если даже часто чистить зубы, то даже можно испортить эмаль.

Также полезным оказалось нахождение в тишине. Дело в том, что громкие и резкие звуки приводят к выработки ряда гормонов, которые негативно влияют на эмоциональный фон и нервную систему соответственно.

Специалисты отмечают, что для чувствительных к шумам людей резкий звук может стать причиной сердечного приступа.


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников