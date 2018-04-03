Ученые рассказали, какие привычки продлевают жизнь 3.04.2018, 14:42

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Специалисты сделали впечатляющие выводы.

Как пишет orthodox.od.ua, британские учёные рассказали, какие именно привычки продлевают человеку жизнь.

Примечательно, что многие из них являются очень странными, или необычными, но в плане влияния на фактор жизни очень эффективными. Специалистам удалось установить, что алкоголь для здоровья может быть полезен. Установленный факт, что 32 миллиграмма красного вина в день способствуют сократить риск развития диабета, атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

Также, по словам учёных, нельзя часто принимать душ. Дело в том, что такое интенсивное мытьё может смыть невидимый глазом защитный слой кожи, что лишает тело и вообще организм защиты от бактерий и инфекций. По словам учёных, если даже часто чистить зубы, то даже можно испортить эмаль.

Также полезным оказалось нахождение в тишине. Дело в том, что громкие и резкие звуки приводят к выработки ряда гормонов, которые негативно влияют на эмоциональный фон и нервную систему соответственно.

Специалисты отмечают, что для чувствительных к шумам людей резкий звук может стать причиной сердечного приступа.