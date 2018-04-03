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В Минске на суд над уклонистами привели подростков

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  • 3.04.2018, 14:43
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Прокурор провел беседу с призывниками и напомнил о «воинских обязанностях».

В военном комиссариате Фрунзенского района Минска прошел выездной суд над уклонистами. На процесс в качестве слушателей были приглашены другие призывники, сообщает городская прокуратура, пишет сайт телеканала «Белсат».

Суд рассмотрел два уголовных дела по ст. 435 УК об уклонении от призыва в армию, подсудимые — двое парней (21 и 24 года). Они получили повестки, но не пришли в комиссариат.

«На заседании молодые люди объясняли, что у них не было намерения уклоняться от призыва, хотя собранная доказательная база по делу говорила о другом. После они признали вину и раскаялись в своих поступках», — рассказали в минской прокуратуре.

Суд учел «скромный жизненный опыт» обвиняемых и решил наказать их только штрафом.

На процесс пригласили в качестве слушателей подростков до 16 лет, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а также других призывников Фрунзенского района. Позже прокурор провел беседу с ними и напомнил о «воинских обязанностях».

Согласно ст. 435 УК за уклонение от призыва предусмотрено наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы (в случае подделки документов, симуляции болезни, умышленного причинения себе травмы или иного обмана).


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