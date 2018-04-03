Слуцкий фельдшер: Многие бабушки и дедушки лечатся «по телевизору» 6 3.04.2018, 14:57

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Cлуччанка рассказала о специфике профессии.

Татьяне Кончиц 23 года, по специальности она фельдшер. Три года назад сменила работу в школьном медкабинете на скорую помощь. Она рассказала «Кур'еру», что может фельдшер «скорой», какие проблемы пациенты создают сами себе и почему не хочет работать в «скорой» всю жизнь.

«После окончания медколледжа по распределению попала в школьный медкабинет, — рассказала Татьяна. — Я оказывала медицинскую помощь ученикам и делала ещё кучу бумажной работы. Через год мне надоело сидеть на одном месте, захотелось реальной работы, когда оказываешь помощь людям, захотелось «экстрима».

На «скорой» работаю больше трёх лет. Полгода стажировалась, потом доверили самостоятельную работу.

О режиме работы

Моё дежурство начинается в 8 утра или 8 вечера и длится 12 часов. Работаю по графику: день-ночь, потом «отсыпной» и выходной. Мне удобно, много свободного времени, а главное — не нужно каждый день рано вставать.

На смену прихожу за 30 минут до начала работы, чтобы переодеться, проверить укладку и оснащение.

Все вызовы поступают диспетчеру. Она определяет, какой из них неотложный, срочный или экстренный, и распределяет их по бригадам. Экстренными считаются все состояния, угрожающие жизни, и происшествия. К срочным относятся травмы, кровотечения, роды, резкое ухудшение состояния здоровья.

Неотложными считаются вызовы при обострении хронических заболеваний, высокой температуре, отравлениях, болях, неадекватном поведении.

Наша бригада оказывает неотложную помощь. Мы работаем одним составом постоянно. За смену обслуживаем от 10 до 13 вызовов. Максимально — 15. Днём и в выходные напряжённый ритм работы, ночью — спокойнее.

Вызывают по разным случаям: от порезанного пальца до клинической смерти.

Чем может помочь больному фельдшер

Фельдшер должен правильно оценить состояние, собрать анамнез, поставить предварительный диагноз. Умею делать многое: измерить давление, перевязать, шину наложить, внутривенный укол сделать, поставить капельницу. При необходимости — сделать и расшифровать ЭКГ, измерить уровень сахара в крови. Можем и роды принять, если нужно, только мне это делать пока не приходилось.

Чувствую ответственность, когда принимаю решение, может ли пациент остаться дома или необходима госпитализация.

Были у меня сложные ситуации, когда жизнь человека зависела от наших быстрых и грамотных действий. Год назад приехали по вызову: «повышенное давление». Когда зашли в комнату, пожилая женщина сидела в кресле без сознания, без давления, без пульса.

Быстро уложили её на пол, делали массаж сердца, искусственную вентиляцию лёгких, уколы, одновременно вызвали бригаду интенсивной терапии. К их приезду у больной появилось дыхание и сердцебиение. Это была наша победа.

Что бывает, когда больной лечится по ТВ

С трудностями приходится сталкиваться постоянно, но часто их создают сами пациенты.

Как-то мужчина с переломом ноги не стал ждать на улице, поднялся на пятый этаж, а назад спуститься уже не смог. Бегали по улице, искали, кто поможет.

Вообще, соглашаются помочь перенести больного примерно половина из тех, кого просим.

Трудно бывает попасть к пациенту в частном секторе. Хозяева ждут «скорую», но не привязывают собак, приходится ждать за забором — это отнимает время.

Многие бабушки и дедушки лечатся «по телевизору» или внуки им находят «чудо-рецепты» в интернете. Одна пенсионерка лечилась травами, а они вызвали у неё отравление. Другая — для снижения давления каким-то особым способом выкручивала руки, что спровоцировало гипертонический криз.

Для меня сейчас сложно назвать, что самое трудное в моей работе. Наверное, труднее всего привыкнуть к тому, что люди думают только о себе и своих проблемах и порой не видят в медиках человека. Бывает, что слышим от посторонних людей негатив. Мне кажется, наше общество не привыкло относиться к медработникам с уважением и благодарностью.

Запоминаются случаи человеческой отзывчивости. В прошлом году, когда наша машина сломалась ночью по пути в город, нам помог проезжавший мимо водитель. Вспоминаем его с благодарностью.

Сколько можно заработать на «скорой»

Моя зарплата в среднем 400 рублей в месяц. Подзаработать можно, если кто-то из коллег уходит в отпуск, на больничный. Или в свободное время взять дополнительную смену. Это увеличит заработок примерно на 30 рублей.

Надбавки бывают за работу в праздничные дни, за переработку рабочего времени. Премию могут дать за оказание помощи на тяжёлом вызове или за благодарность от пациента. Но, как и подработки, они не сильно заметны в зарплате.

Если жить с родителями, не платить за жильё и коммунальные услуги, продукты покупать частично, то можно позволить себе какие-то развлечения, покупку нарядов и косметики и даже отложить сумму на отпуск.

Если жить отдельно, то работать придётся на «коммуналку» и продукты. Знаю, что большинство в нашем городе получает зарплату и меньше, но в больших городах зарплата у медиков больше.

Что думает о профессии

Знакомые удивляются, когда узнают, где работаю. Друзья даже дали шутливую кличку «Рататуй» (от слова «ратую», то есть спасаю людей). Когда звонят и спрашивают совета, по возможности стараюсь помочь.

Не могу сказать однозначно, выбрала бы такую профессию, узнав все её тонкости. Сейчас понимаю, что, спасая других, работники скорой помощи губят своё здоровье, поэтому вряд ли смогу проработать здесь до пенсии".