Каждое второе предприятие в Литве планирует повышать зарплаты 3.04.2018, 15:06

Заработная плата будет интенсивно расти несколько лет.

В этом году половина предприятий в Литве намерена повысить зарплаты работникам, а основная часть руководителей и финансистов считает, что заработная плата будет интенсивно расти несколько лет, свидетельствует опрос, проведенный Центробанком Литвы. Об этом пишет delfi.lt.

"Количество предприятий, обещающих поднять зарплаты, является максимальным за несколько лет. На фоне нехватки работников бизнес вынужден больше за них бороться и улучшать условия труда. С ростом экономики немалая часть компаний располагает возможностями для этого, все же бизнес, стремясь оставаться конкурентоспособным, должен уделять больше внимания производительности труда", - отметил в пресс-релизе глава отдела макропруденциального анализа Центробанка Литвы Аундрюс Шкарнулис.

В ближайшее полугодие зарплаты планируют повысить 50% предприятий (осенью прошлого года – 37,3%). За последние полугодие зарплаты повысили 60% компаний - это на 6 пунктов больше, чем осенью прошлого года. По новейшим прогнозам Центробанка, в этом году средняя заработная плата в Литве повысится на 6,7%, а в 2019 году – на 6%. Опрос 509 литовских нефинансовых предприятий в феврале по заказу Центробанка провела компания Baltijos tyrimai.