Завтра снова подорожает топливо 11 3.04.2018, 15:16

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Это шестое подорожание в этом году.

C 4 апреля в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве сообщили, что розничные цены на автозаправочных станциях увеличатся на 1 копейку, или в среднем на 0,75 процента. С 4 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 26 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 34 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 55 копеек, ДТ — 1 рубль 37 копеек.

Это шестое подорожание в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 30 марта: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку. Согласно новому механизму изменения цен на автомобильное топливо, предусмотрен постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке.