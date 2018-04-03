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Российские десантники высадились под Брестом

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  • 3.04.2018, 15:22
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Десантники примут участие в тактическом учении.

Десантники Беларуси и России примут участие в совместном батальонном тактическом учении, которое пройдет на полигоне Брестский, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства обороны.

Контингент от 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России 2 апреля прибыл в Брест. Торжественная церемония открытия совместного учения состоится 9 апреля. Активная фаза мероприятия с боевой стрельбой и десантированием пройдет 10-12 апреля. От белорусской стороны в учении примут участие подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил.


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