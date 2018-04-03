«Мы работаем, а нам не платят. За что жить?» 1 3.04.2018, 15:41

1,149

В профсоюз РЭП обратилась бригада кровельщиков.

Больше полугода бригада кровельщиков не может получить деньги за выполненные работы от ССМП-1 ОАО «Трест Белтрансстрой», пишет praca-by.info.

Все 22 работника вступили в профсоюз РЭП после того, как многочисленные попытки получить заработанные деньги от заказчика не закончились ни чем. Кроме обещаний «завтра всё выплатить». На сегодня им должны около 80 тысяч белорусских рублей.

— Последней каплей стало то, что с нами не рассчитались после кровельных работ на ПО «Минский Моторный завод». Мы знаем, что трест деньги получил, срок сдачи работ был ещё в сентябре 2017 года, а мы так и не увидели обещанных сумм.

Я не единожды ходил к начальнику ССМП-1, даже писал заявление о том, что своими действиями он довёл нас до нищеты.

Ситуация у многих работников безвыходная, я старался помогать из своих накоплений как мог. Одного из наших рабочих хотели выселять из квартиры за неуплату коммунальных услуг. К нему даже приходили судебные исполнители и описывали имущество. Конечно, люди хотят получить законно заработанные деньги и возмущены таким отношением. Мы свою работу сделали, а заказчик «кормит завтраками, — рассказывает Сергей Вечерский, бригадир команды кровельщиков.

4 апреля суд Московского района Минска начнёт рассматривать коллективный иск рабочих к ССМП-1 ОАО «Трест Белтрансстрой».

«Такая ситуация очень распространена. Страдают от кризиса неплатежей — работники, самое последнее звено», - отмечает правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков:

— За всё время просрочки выплат предусмотрена ответственность заказчика. В моей практике не было ни одного случая, когда суд проигнорировал иск связанный с договором подряда.

Система договоров подряда сама по себе работает, проблема заключается в заказчиках, которые не платят. Случаи неплатежей наиболее распространены в сфере строительства. Особенно это касается работы с государственными организациями.

У нас была попытка не доводить дело до суда и «пойти на мировую» с руководством треста. Однако, они отказались приехать к нам в офис и обсудить эту проблему. Я считаю, что мировое соглашение — это самый простой и эффективный выход для обеих сторон.

Правовой инспектор подчеркнул, что профсоюз всегда открыт для переговоров с ответчиками и урегулированию подобных вопросов в досудебном порядке.