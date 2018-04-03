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«Мы работаем, а нам не платят. За что жить?»

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  • 3.04.2018, 15:41
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В профсоюз РЭП обратилась бригада кровельщиков.

Больше полугода бригада кровельщиков не может получить деньги за выполненные работы от ССМП-1 ОАО «Трест Белтрансстрой», пишет praca-by.info.

Все 22 работника вступили в профсоюз РЭП после того, как многочисленные попытки получить заработанные деньги от заказчика не закончились ни чем. Кроме обещаний «завтра всё выплатить». На сегодня им должны около 80 тысяч белорусских рублей.

Последней каплей стало то, что с нами не рассчитались после кровельных работ на ПО «Минский Моторный завод». Мы знаем, что трест деньги получил, срок сдачи работ был ещё в сентябре 2017 года, а мы так и не увидели обещанных сумм.

Я не единожды ходил к начальнику ССМП-1, даже писал заявление о том, что своими действиями он довёл нас до нищеты.

Ситуация у многих работников безвыходная, я старался помогать из своих накоплений как мог. Одного из наших рабочих хотели выселять из квартиры за неуплату коммунальных услуг. К нему даже приходили судебные исполнители и описывали имущество. Конечно, люди хотят получить законно заработанные деньги и возмущены таким отношением. Мы свою работу сделали, а заказчик «кормит завтраками, — рассказывает Сергей Вечерский, бригадир команды кровельщиков.

4 апреля суд Московского района Минска начнёт рассматривать коллективный иск рабочих к ССМП-1 ОАО «Трест Белтрансстрой».

«Такая ситуация очень распространена. Страдают от кризиса неплатежей — работники, самое последнее звено», - отмечает правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков:

— За всё время просрочки выплат предусмотрена ответственность заказчика. В моей практике не было ни одного случая, когда суд проигнорировал иск связанный с договором подряда.

Система договоров подряда сама по себе работает, проблема заключается в заказчиках, которые не платят. Случаи неплатежей наиболее распространены в сфере строительства. Особенно это касается работы с государственными организациями.

У нас была попытка не доводить дело до суда и «пойти на мировую» с руководством треста. Однако, они отказались приехать к нам в офис и обсудить эту проблему. Я считаю, что мировое соглашение — это самый простой и эффективный выход для обеих сторон.

Правовой инспектор подчеркнул, что профсоюз всегда открыт для переговоров с ответчиками и урегулированию подобных вопросов в досудебном порядке.


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