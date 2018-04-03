Эстонцам бесплатно раздают криптовалюту 3.04.2018, 15:44

Byteball - одна из немногих новейших криптовалют, которая работает без блокчейна.

У владельцев ИД-карт Эстонии и э-резидентов, у которых активирован официальный адрес @eesti.ee, есть возможность ходатайствовать о бесплатной выдаче криптовалюты Byteball на десять долларов США, пишет postimees.ee.

«Byteball - одна из немногих новейших криптовалют, которая работает без блокчейна», - написал эксперт по криктовалюте Ассе Сауга на домашней странице Эстонского союза криптовалюты. Он добавил, что при создании новой криптовалюты всегда возникает вопрос, как сделать, чтобы деньги оказались в руках как можно большего количества пользователей, обеспечив при этом равномерное распределение на открытом рынке.

«В случае блокчейна одним из способов распределения как раз и является майнинг (добыча), в ходе которого новые блоки криптовалюты доходят до майнеров, а через них уже поступают на открытый рынок», - объяснил эксперт.

Так как у Byteball нет майнинга, используются другие различные способы для распределения денег на рынке, один из которых, по словам Сауга, раздача средств через верифицированные адреса электронной почты. «У всех эстонцев есть возможность быть здесь впереди всех. Благодаря нашей инфраструктуре ИД-карты», - подчеркнул Сауга. Он добавил, что Эстонская Республика является единственной в мире страной, выдавшей официальные уникальные адреса электронной почты (имя.фамилия@eesti.ee) всем владельцам ИД-карт и э-резидентам.