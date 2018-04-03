Стало известно, когда белорусы будут платить 100% за отопление 2 3.04.2018, 16:01

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Власти озвучили примерную дату.

В Беларуси разрабатывается программа комплексной модернизации жилого фонда, проектировщики трудятся над новыми проектами домов, которые будут отапливаться электричеством. А вот переход на стопроцентную коммуналку нам пока не грозит. Об этом рассказал вице-премьер Анатолий Калинин на открытии двадцатой специализированной выставки «Вода и тепло», пишет tut.by.

Программа по модернизации разрабатывается совместно с министерством ЖКХ, рассказал Анатолий Калинин.

— Как минимум 70% жилого фонда должны модернизировать и в 1,5−2 раза снизить энергозатраты. Это одна из главных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

На вопрос, когда будем платить за тепловую энергию 100%, Калинин предположил, что «это произойдет параллельно с ростом доходов населения».

— Может быть, это будет 2025 год, может позже.

Пока, по словам вице-премьера, население компенсирует только 18−20% стоимости тепловой энергии. Напомним, такие же цифры в феврале называл заместитель гендиректора «Белэнерго» Сергей Шебеко: «Население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую».