Маршрутчики отблагодарили людей за солидарность 4 3.04.2018, 16:19

Водители снизили цены за проезд.

Маршрутчики изменили стоимость проезда по маршрутам «Слуцк-Минск- Слуцк» и «Солигорск-Слуцк-Солигорск». Солигорские снизили на 2 рубля (с 8 рублей до 6), слуцкие — на 1 рубль (с 6 до 5 рублей).

Об этом «Кур'еру» сообщили преставители служб пассажирских перевозок.

«Мы приняли единогласное решение — отблагодарить людей за то, что отдали свои голоса (имеется в виду подписи — Прим.), чтобы оставить маршрутки в том виде, в котором они существовали. На данный момент это бессрочная акция», — сказал Валерий, один из солигорских индивидуальных предпринимателей, которые занимается перевозками пассажиров.

По словам маршрутчиков Слуцка и Солигорска, в ближайшее время они не собираются переходить из «нерегулярщиков» в «регулярщики». Пока они будут ездить, как и раньше.