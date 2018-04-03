Бельгия закроет все ядерные реакторы к 2025 году 2 3.04.2018, 16:36

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Брюссель отказывает от «мирного атома».

Правительство Бельгии одобрило новый энергетический пакт, который предусматривает, что страна откажется от атомной энергии между 2022 и 2025 годами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Федеральное правительство Бельгии подписало соглашение, предусматривающее, что к 2025 году семь ядерных реакторов страны будут закрыты.

Атомные электростанции "Дуль" и "Тианж" будут закрыты, а инвестиции будут направлены на увеличение мощностей из возобновляемых источников энергии, особенно на морские ветровые электростанции.

Бельгия получает около 40% своих энергетических потребностей от атомных станций и более 50% электроэнергии обеспечивается двумя АЭС, а это значит, что стране придется вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии или больше полагаться на природный газ.

Страна занимает четвертое место в мире после Франции, Словакии и Украины с наибольшей долей атомных ресурсов в национальных энергетических сетях.

За последние данным Евростата, Бельгия в настоящее время покрывает лишь 8,7% энергетических от солнечной энергии, ветра и т.п.

Атомная электростанция "Тианж" находится в 70 км от немецкого города Ахен. СМИ неоднократно сообщали о проблемах на этой электростанции, так же, как и об АЭС "Дуль". Еще в 2012 году на корпусах реакторов были обнаружены тысячи трещин, и их тогда и закрыли.

В конце прошлого года правительство Бельгии одобрило новый план ядерной безопасности, который предусматривает процедуры подготовки к чрезвычайным ситуациям, кризисного управления и мониторинга.