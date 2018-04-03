Минздрав: Заболевания корью в Беларуси начались из-за отказа от вакцинации 6 3.04.2018, 16:57

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Заболевания начались из-за ребенка, мать которого отказалась от вакцинации.

«Думаю, всех волнует ситуация с корью», — прямо начала сегодняшнюю пресс-конференцию заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. Она назвала цифру в 40 человек — именно столько случаев кори подтверждено сейчас в Беларуси. Локация инфекции была известна: это Гродненская область (Волковыск) и Гомельская (Жлобин, Гомель, агрогородок Урицкое). Теперь к общей статистике добавился один заболевший в Брестской области, пишет online.by.

— Мы открытое государство. Для вируса кори границы не существует. Граница может быть только одна — вакцинированный человек, — подчеркнула заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

По словам медиков, инфекция кори, не дававшая о себе знать с конца 80-х годов, стала возможной в Беларуси из-за родителей, которые отказываются делать прививки своим детям.

— Отказчики есть. Первый случай, который был зарегистрирован в Волковыске, и несколько других — это пример отказчиков, который говорит сам за себя, — убеждена Инна Карабан.

По информации Минздрава, первой заболевшей от кори стала пятилетняя девочка в Волковыске. Ее мама отказалась от прививки в свое время. Девочка стала источником инфекции для следующих заболевших.

— Ребенок проконтактировал с кем-то, кто имел признаки ОРВИ. Потому что вначале корь выглядит как ОРВИ. Человек не заподозрит у себя корь. Может быть, сыпь была легкая, и он не обратился за медицинской помощью. А может быть, он побыл у нас проездом и уехал, — предполагает Инна Карабан.

При этом медики подчеркнули, что сейчас ситуация в Волковыске под контролем — как и по всей стране. Одиннадцать случаев кори в Гомельской области, скорее всего, объясняются вирусом, который попал в регион из Одессы. Единственный случай в Брестской области связан с контактом в Жлобине.

Что делать, если вы боитесь заразиться корью? Медики уже устали давать советы: одни и те же вопросы они слышат на протяжении всего марта. Итак, прививки от кори в Беларуси делают всем детям дважды — в возрасте одного года и шести лет. Найти информацию о прививках можно в своей медицинской карточке. Кроме того, если вы уже болели корью, то у вас сформирован пожизненный иммунитет к этой инфекции. Если же прививки не были сделаны и иммунитета к кори нет, то стоит обратиться в поликлинику по месту жительства и сделать прививку. Эта процедура бесплатная как для детей, так и для взрослых, говорят представители Минздрава.

— В редакцию Onliner.by обратился читатель из Слуцка. Пишет, что собрался с женой ехать в Украину, а достоверных данных о прививках у семьи нет. Захотели привиться от кори. Но в Слуцкой центральной районной больнице ответили, что «даже платно такую услугу не предоставляют и прививать взрослых начнут, только если появятся случаи заражения в нашем районе. Посоветовали ехать прививаться в Минск». Действительно в регионах такая ситуация?

— Нет, не такая, — ответила Инна Карабан. — Прививку обязаны делать по месту жительства. Может быть такая ситуация, что во взрослой поликлинике нет этой вакцины и просто нужно время, чтобы ее взять из детской и передать во взрослую. Все-таки наши вакцины сейчас распределяются для детей — по национальному календарю. Поэтому нужно заблаговременно подойти во взрослую поликлинику, сказать «мы хотим привиться, потому что уезжаем, у нас нет сведений о прививках» — и за один день максимум эту вакцину доставят во взрослую поликлинику и люди вакцинируются.

Вместе с тем, хотелось сказать, если это молодые люди, то, вероятнее всего, у них должны быть сведения о прививках. Те, кто оканчивал вузы и ссузы, поступали, имея справку. А в справке всегда писали сведения о прививках. Можно попробовать поискать свою медицинскую детскую карточку, в которой должны быть эти сведения, или обратиться в детскую поликлинику, чтобы они поискали. Можно сдать кровь на антитела и посмотреть, есть ли антитела к вирусу кори. Учитывая наш календарь прививок, молодые люди должны быть привиты. Все-таки охват у нас 97—98%, только 2—3% не привиты. Просто нужно более подробно заняться поиском своих данных или сдать кровь и посмотреть, есть ли антитела. И тогда не нужно будет прививаться.

— Все равно складывается ощущение, что у Минска есть преимущество…

— Нет. Во всех регионах у нас рождаются дети, во всех регионах есть дети от одного года до шести лет, и во всех регионах есть эта вакцина. Проблем с этим нет. Где-то получилась какая-то накладка, что взрослая поликлиника не сработала.

Когда речь зашла о родителях, отказывающихся от прививок, представители Минздрава были особенно убедительны.

— Мамы, которые отказываются от прививок, говорят: зачем влезать в иммунную систему ребенка? Но мне кажется, легче сделать прививку, чем потом лежать в больнице десять дней как минимум и принимать лекарственные препараты, которые имеют побочные эффекты. Чаша весов должна перевешиваться в сторону вакцинации, — убеждена Инна Карабан. — Во Франции сейчас вводят обязательную вакцинацию. Никто не сможет пойти ни в детский сад, ни на работу без прививок. В Америке никто не получит бесплатное лечение, если он не был привит от того заболевания, которым заболел. Живя в 21-м веке, мы должны пользоваться благами 21-го века. Мы же не собираемся переобуваться в лапти? Во времена, когда не было вакцины, оспа натурально косила людей. Сегодня те, кто не вакцинируют [своих детей], паразитируют на провакцинированных людях.