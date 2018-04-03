Телескоп «Хаббл» увидел самую далекую звезду в истории изучения космоса 3.04.2018, 17:04

Астрономы открыли звезду LS1 или Икар.

Астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл», используя метод гравитационного микролинзирования, открыли звезду LS1 или Икар, которая находится на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли. Это самая далекая звезда, которая известна на сегодняшний день, утверждают ученые в публикации в журнале Nature Astronomy, пишет «Хайтек».

Звезда Икар или LS1, находящаяся за скоплением галактик MACS J1149- 2223, была случайно открыта группой ученых во главе с Патриком Келли в апреле 2016 года. Астрономы пытались обнаружить предсказанную ранее вспышку сверхновой SN Refsdal, названной в честь норвежского астронома Сьюра Рефсдала. Луч света от этой звезды попал в скопление галактик MACS J1149- 2223, немного поменял свой угол и направление, осветив и увеличив ранее неизвестную звезду. Из-за этого эффекта гравитационного линзирования Икар оказался увеличен в 2 тыс. раз, что позволило разглядеть его в телескоп Хаббл.

LS1 оказался одиночным голубым сверхгигантом спектрального класса B, в сотни раз ярче Солнца. Температура на поверхности звезды — от 10 тыс. до 13 тыс. градусов цельсия.