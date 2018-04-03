С досмотром вещей в метро ничего не изменилось 1 3.04.2018, 17:18

Милиция их никогда и не досматривала.

Накануне сообщалось об изменениях в правилах минского метрополитена.

Вчера, второго апреля, на сайте правительства появилась новость об изменениях в правилах минского метрополитена. Постановлением совета министров решено, что отныне милиционеры не имеют права досматривать ручную кладь пассажиров, пишет kyky.org.

Для справки: 8 января этого года Лукашенко упразднил УВД по охране Минского метрополитена. Поэтому сейчас вопросами охраны минской подземки занимается управление внутренних дел Минского горисполкома.

Напомним, ранее мы рассказывали о еще одном изменении: в минском метро разрешили провозить оружие, но только в кобуре или специальном футляре и только тем пассажирам, кто имеет разрешение на ношение оружия. К тому же разрешили провозить газовые баллоны, объемом меньше 0,5 литра.

На самом деле, проверять ручную кладь – будут. Правда в том, что делать это будут действительно не милиционеры, а сотрудники службы безопасности минского метрополитена – те же сотрудники, которые занимались этим раньше. Как мы уже сказали, в январе было упразднено УВД по охране Минского метрополитена, но при этом никто не отменял службу безопасности подземки – структурного отделения метрополитена. Так вот, чтобы официально делегировать обязанности, которыми прежде занималось УВД, и приняли новое постановление. Милиция никогда не занималась досмотром пассажиров, сотрудников внутренних дел вызывали лишь в том случае, если в сумках, условно, находили бомбу или пулемет.

Кроме того, как мы выяснили, якобы новые правила с провозом оружия в метро – тоже не новые. Если вы зайдете на сайт минского метрополитена в раздел «правила перевозки пассажиров» и найдете там пункт 68 о том, что «в транспортном средстве метрополитена запрещается перевозить: огнестрельное оружие без наличия у пассажира документа, подтверждающего право на его ношение, и не вложенное в чехол (кобуру)», поймете, что по сути ничего не изменилось.

Для большего понимания, смотрите структуру минского метрополитена: