Для кого аппарат совета министров покупает айфон за 2700 рублей 1 3.04.2018, 17:48

Один такой дорогостоящий телефон - это примерно 8,5 пенсий.

На официальном сайте по государственным закупкам размещена информация про годовой план аппарата совета министров Беларуси. Среди вещей, которые собираются приобрести «для нужд правительства» значится, например, мобильный телефон за 2700 рублей, передает «Радыё Свабода».

В ближайшем магазине МТС журналисты выяснили, что за такую цену можно приобрести современный телефон iPhone 8 Plus. Зачем такой дорогой смартфон аппарату совета министров?

«Попробовал уточнить, но ответа не нашел»

Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич, который согласился выяснить этот вопрос по просьбе журналистов, в конце концов «ответа не нашел».

«Поэтому можете написать, что в совмине никак не прокомментировали», - сказал Сычевич.

В отделе организационного обеспечения аппарата совмина обещали, но в конце концов не ответили на вопрос, зачем понадобился такой дорогой телефон.

Контактное лицо, обозначенное на сайте госзакупок, Степан Запатылак переадресовал к другому чиновнику, который в конце концов тоже ничего не сообщил.

«Я эту информацию размещал. Я ответственный за размещение годового плана закупок. Туда вносило что-то свое каждое подразделение. Я могу сказать только о том, что вносило наше подразделение», - сказал Степан Запатылак.

Конфет приобретут меньше, чем стоит один мобильник

Нужды аппарата cовета министров разнообразны. Например, планируется закупить конфет для акции «Наши дети» всего на 2500 рублей, что дешевле, чем один телефон.

Также на ритуальные венки из искусственных материалов планируется потратить менее чем на один телефон - 1780 рублей.

А вот чемодан дорожный, который также планируется приобрести, стоит гораздо меньше - 700 рублей.

Один мобильник - 8 пенсий

На что можно было потратить 2700 рублей, которые аппарат cовета министров отдает за один мобильный телефон?

По данным Национального статистического комитета, на 2,592 млн белорусских пенсионеров приходится средняя пенсия 314,8 рубля - это около 161,65 доллара. Значит один такой телефон - это примерно 8,5 пенсий.