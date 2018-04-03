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Власти продолжают тянуть со скандальным постановлением о «тунеядцах»

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  • 3.04.2018, 17:35
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За три месяца чиновники так ничего и не придумали?

1 апреля Совмин должен рассказать "тунеядцем", за что они будут платить на 100% — по полным тарифам. Но 3 апреля, за час до конца рабочего дня (в 17:00) соответствующее постановление с разъяснениями еще не подписано! Об этом сообщили в пресс-службе совета министров, сообщает Еврорадио:

"Как только оно будет подписано, сразу появится на нашем сайте".

Лукашенко подписал Декрет №1, который пришел на смену Декрету №3, еще в январе 2018 года. Тогда же он поручил чиновникам придумать систему, по которой безработные будут полностью оплачивать некоторые услуги, которые субсидирует государство. Документ должен быть подготовлен к 1 апреля.

Но за три месяца чиновники так ничего и не придумали?


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