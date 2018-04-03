МОК: Зимнюю Олимпиаду 2026 хотят провести семь стран 3.04.2018, 17:43

Столицу Олимпиаду 2026 выберут в сентябре 2019 года.

О желании взять на себя проведение зимних Олимпийских игр 2026 года официально заявили национальные олимпийские комитеты (НОК) семи стран, сообщила сегодня пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), пишет «Гордон».

Претендентами являются НОК Австрии (город Грац), Канады (Калгари), Италии (Кортина д'Ампеццо / Милан / Турин), Японии (Саппоро), Швеции (Стокгольм), Швейцарии (Сьон) и Турции (Эрзурум).

Город, который будет принимать Олимпиаду 2026, МОК выберет в сентябре 2019 года.

Последняя зимняя Олимпиада прошла с 9-го по 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в 2022 году в Пекине.