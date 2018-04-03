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Какие кабриолеты можно купить в Европе за €5 тысяч

  • 3.04.2018, 18:10

Запоздалая весна заставила одних автомобилистов задуматься о смене резины, других – о смене авто.

В теплую весеннюю погоду у многих частенько возникает желание купить кабриолет. Мол, стильно, не как у всех и девушки обращают внимание. И недорого. Ты, возможно, будешь удивлен, но б/у кабриолеты в Европе за 5000 евро – не редкость. На популярном сайте mobile.de таких нашло свыше 10 тыс.

Topgir.com выбрал наиболее интересные и привлекательные предложения, по нашему мнению. Причем, далеко не все эти машины нужно ввозить на бляхах, ведь среди них, как ни странно, есть и авто стандарта Евро-5, выпущенные после 2010 года.

Alfa Romeo Spider

Очень необычный дизайн Bertone и отзывчивый 2,0-литровый мотор на 150 сил с двумя свечами на цилиндр.

Audi TT

Стильный внешний вид в сочетании с довольно мощным турбомотором.

BMW Z3

За 5000 евро, конечно, есть кабриолеты BMW 3 E36 и даже E46, но классический родстер BMW Z3 явно привлекательнее.

Fiat X 1/9

Настоящий бюджетный ретрокар. А еще у него крутые выдвижные фары.

Mazda MX-5

Культовая модель для тех, кто ценит, прежде всего, управляемость.

Mercedes-Benz SLK

Главная фишка модели – конечно же, жесткая крыша с электроприводом. Хотя и едет Мерседес неплохо.

Peugeot 207 CC

Этот купе-кабриолет не настолько крутой, как SLK, но зато его можно растаможить. К тому же, он оснащен экономичным дизелем.

Porsche Boxster

Да, за 5000 евро можно купить Porsche Boxster. Техническое состояние? А кто его знает… Зато это среднемоторный Порше с оппозитным мотором.

Renault Wind

Малоизвестный у нас кабриолет Рено – небольшой и экономичный. И соответствует Евро-5, так что можно повесить украинские номера.

Toyota MR2

Еще один среднемоторный родстер. Не Порше, но тоже крутой. Как вариант, его можно использовать для создания копии Ferrari или Lamborghini.


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