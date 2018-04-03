Россельхознадзор хочет проверить еше ряд белорусских предприятий 3.04.2018, 18:15

Россельхознадзор хочет проверить предприятия Беларуси, работающие с растительными жирами.

Россельхознадзор собирается провести инспекцию ряда белорусских предприятий. В адрес Минсельхозпрода направлен запрос, содержащий названия предприятий, которые используют при производстве растительные жиры, передает belmarket.by.

В российской службе надеются на допуск инспекторов, сообщается в релизе.

На прошлой неделе Россельхознадзор обещал снять временные ограничения на поставки с ряда отечественных предприятий по итогам проверки, проведенной в марте.

Между тем, служба объявила о введении усиленного лабораторного контроля в отношении продукции филиала «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО», ОАО «Милкавита», СООО «Мясопродукт»