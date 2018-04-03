закрыть
3 апреля 2018, вторник, 19:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Россельхознадзор хочет проверить еше ряд белорусских предприятий

  • 3.04.2018, 18:15

Россельхознадзор хочет проверить предприятия Беларуси, работающие с растительными жирами.

Россельхознадзор собирается провести инспекцию ряда белорусских предприятий. В адрес Минсельхозпрода направлен запрос, содержащий названия предприятий, которые используют при производстве растительные жиры, передает belmarket.by.

В российской службе надеются на допуск инспекторов, сообщается в релизе.

На прошлой неделе Россельхознадзор обещал снять временные ограничения на поставки с ряда отечественных предприятий по итогам проверки, проведенной в марте.

Между тем, служба объявила о введении усиленного лабораторного контроля в отношении продукции филиала «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО», ОАО «Милкавита», СООО «Мясопродукт»


популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч
Я был бы «за» конфликт поколений
Я был бы «за» конфликт поколений Андрей Санников