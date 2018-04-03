Видеофакт: Минчане сняли атмосферный ролик о спальных районах столицы 2 3.04.2018, 18:30

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Этот видеоролик о Минске никогда не будут крутить по официальным каналам.

Этот видеоролик о Минске никогда не будут крутить по всем экранам в Национальном аэропорту. Потому что город в нем показан не с парадной стороны: панельные кварталы, трубы промзоны, вразнобой застекленные балконы. Но даже у этих мест, если смотреть под определенным ракурсом, есть свое очарование, пишет «Онлайнер».

Авторы видеоролика — минчане Алексей и Кирилл. В объектив попали как обычные панельки, так и известные минские здания: «кукурузы» возле Комаровки, «кораблик» БНТУ, гостиница «Турист», дома с мозаиками в микрорайоне Восток-1.

— Никакой особой цели перед собой не ставили, просто хотелось поснимать объекты эпохи советского модернизма в Минске и передать атмосферу такой архитектуры. Узнаваемые здания замиксовали с типовыми панельками 1990-х годов. По-моему, получилось неплохо. Немного депрессивно, но с долей индустриальной романтики, — рассказал Кирилл, один из авторов сюжета.