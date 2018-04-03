Что за зверь – сержант Глен Грант

3.04.2018, 18:39

Глен Грант

Английский эксперт Глен Грант о роли младших командиров в современной профессиональной армии.

Сержанты должны быть основой и жизненной силой любой профессиональной армии. Она функционирует благодаря им. В этой статье я расскажу о роли сержантов и о том положительном эффекте, который они оказывают на успешность боевых действий в случае их правильной мотивации и применения.

Вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что в украинской армии понимание роли военнослужащего сержантского состава все еще находится на этапе формирования. Также ясно и то, что некоторые оборонные структуры абсолютно не понимают, и более того, всеми силами препятствуют надлежащему применению сержантского состава. Надеюсь, эта статья поможет изменить существующее положение дел.

Понятие военнослужащего сержантского состава не является новым. В ходе Столетней войны с Францией с 1337 по 1453 гг., британские военные осознали, что для перехода на современные образцы вооружений, основанные на взрывчатых веществах, нужны профессиональные военные. Они учредили должность мастера-сержанта артиллерии для управления артиллерийским парком. Вы бы не стали возлагать настолько ответственные обязанности на призывников из числа гражданских, из которых состояли армии той эпохи. Американская система, очевидно, появилась позже, но вскоре приобрела надлежащую структуру:

"В самом начале американской революции функции и обязанности сержантского состава были не особо регламентированы. В 1778 году, во время долгой лютой зимы в Долине Фордж, генеральный инспектор Фридрих фон Штойбен изложил функции и обязанности военнослужащих сержантского состава в "Положениях о порядке и дисциплине войск Соединенных Штатов" (печатаное издание опубликовано в 1779 году). Написанное им руководство, более известное как "Синяя книга", определяло функционал и обязанности капралов, сержантов, первых сержантов, сержант-квартирмейстеров, и старших сержантов, из которых состоял сержантский состав того времени." (из учебного пособия армии США)

Военные других стран, таких как Финляндия и Швеция с их многочисленными призывниками, наделили своих сержантов-контрактников исключительно техническими должностными функциями вроде обслуживания ракет, коммуникаций и основных систем вооружений. Но британская, американская, израильская и многие другие профессиональные армии сотни лет назад осознали, что боевые функции пехотинца и солдата инженерно-технического подразделения теперь в равной степени требуют технических навыков и нуждаются в профессиональных сержантах, а также офицерах для того, чтобы должным образом выполняться.

Один важный момент касательно званий военнослужащих сержантского состава и старшего сержантского состава - сержанта и прапорщика (старшего сержанта), заключается в том, что присвоение очередного воинского звания должно происходить последовательно. Нельзя присваивать внеочередные звания кроме тех случаев, когда это продиктовано исключительными военными обстоятельствами. Продвижение в звании, сопровождающееся повышением денежного довольствия, должно служить наградой за высокие показатели. Это означает, что лучшие солдаты должны стать капралами, лучшие капралы - сержантами, а лучшие сержанты получат повышение до прапорщика. Повышение в звании должно основываться на результативности и руководительских способностях, операциях, учениях и полевой подготовке. Военнослужащие сержантского состава - это не просто "наставники", как многие их воспринимают, а основополагающие и равные участники системы управления войсками. Их сильная сторона должна заключаться в знании своего дела и как его делать без суеты, приказов или бюрократии.

Одна из стран-членов НАТО, которую я не буду называть, все поняла совсем не так. Они решили, что для того, чтобы получить звание сержанта, кандидатам даже из числа гражданских добровольцев достаточно пройти одногодичный учебный курс. Это в корне неправильно по целому ряду причин. Во-первых, лучшие солдаты получаются из тех, кто не может усидеть за партой. Таким людям нравятся боевые искусства и тяжелые физические нагрузки. Им нравится потеть и мерзнуть. Они любят опасные виды спорта. Сама мысль о необходимости провести год в учебной аудитории им противна. Во-вторых, невозможно стать военнослужащим старшего сержантского состава по учебникам. Теоретические знания здесь мало чем помогут, разве что только с ростом карьеры, когда военнослужащие сержантского состава принимают более активное участие в стратегическом управлении. Силы, движущие военнослужащими сержантского состава – это, в основном, сочетание навыков и опыта, которые они чаще всего приобретают из многих боевых операций, учений и курсов боевой и технической подготовки. Это означает учиться выполнять сложные операции в тяжелых физических условиях, будучи частью отделения, взвода, роты или батальона. Это означает ежедневно тренироваться. Здесь не будет никакой пользы от теоретических знаний, поскольку таким образом невозможно развить жизненно важные командные и лидерские качества. Чтобы понять, о чем я говорю, представьте, что вы пытаетесь по учебникам научиться управлять мотоциклом настолько хорошо, чтобы принять участие в международном соревновании по мотокроссу. В итоге, в этой стране, входящей в НАТО, новоиспеченные сержанты оказались подготовлены гораздо хуже, чем большинство солдат, которыми они должны были командовать. Эти солдаты уже имели по три-четыре медали, связанные с выполнением боевых заданий, были опытными, квалифицированными и очень уверенными в себе. Военнослужащие сержантского состава презирали тех сержантов, у которых отсутствовал опыт в боевых операциях и которые действовали исключительно по инструкции. Сержантское звание стало посмешищем. В конечном итоге систему изменили, но до того времени многие солдаты разочаровались в армии и покинули ее.

Ключевым в продвижении на должности правильных людей, похоже, является четкое понимание системой роли и задач военнослужащих сержантского состава и подробные ежегодные рапорты о каждом солдате каждого ранга, поданные их командирами. Чтобы добиться этого, командиры подразделений должны подавать рапорты на капралов и остальных подчиненных, командиры рот рапортуют о сержантах, а командиры батальонов подают рапорты на прапорщиков (а также на своих офицеров). Затем в военно-морском флоте, артиллерийских, инженерных и сухопутных войсках должны пересмотреть должность и звание служащего каждого ранга от капрала и выше, и повысить в звании самых достойных. Высокие стандарты и непредвзятость должны гарантироваться участием независимых комиссий. Например, я лично был членом отборочной комиссии сержантов военной полиции, а также военных бухгалтеров. Это действительно создает большую бюрократическую нагрузку на офицеров, но такая мера и правда поможет искоренить кумовство и предотвратить продвижение по службе неквалифицированных военнослужащих сержантского состава. Для этого также понадобится хорошая форма отчетности, которая делает акцент на важных человеческих качествах, таких как лидерство, физическая и умственная прочность, честность, а также технической подкованности и боевых качествах, но никак не на умении работать с документами в кабинете. Этот метод будет работать, если ни один солдат любого ранга не получит положительных характеристик, если не проявит себя в бою. Это позволит отобрать и назначить самых лучших и смелых командиров и исключить тех, кто находит причины, чтобы избежать участия в боевых операциях.

Так что же такого делает этот зверь - военнослужащий сержантского состава, что делает его таким особенным? Я объясню на примере пехоты. Во-первых, они должны достаточно хорошо разбираться в большинстве оружейных систем, чтобы суметь поразить цель, уметь обучать новых солдат владению оружием и выступать в качестве инструкторов по стрельбе на полигоне у тех, кто стреляет хуже, чем они сами. У них, скорее всего, уже будет одна или две специальности вроде минометчика или оператора противотанкового комплекса, связиста или логиста. Такие военнослужащие способны стать хорошими лидерами, которые не побоятся вести людей в бой под огнем. Они смогут поддерживать среди солдат базовую боевую дисциплину и соблюдение таких требований, как регулярная чистка оружия, ношение шлемов и формы, соблюдение личной гигиены, стирка и бритье и надлежащее выполнение боевых обязанностей вроде караула или дозора, если солдаты остановились на привал.

Военнослужащие сержантского состава должны обладать достаточными боевыми навыками, чтобы командовать отрядами при сооружении оборонительных позиций и во время многодневной обороны, во время ежедневного и еженощного патрулирования, в засадах, во время проведения противозасадных учений, а также во время атак в составе отделения, взвода, роты, и батальона, как днем, так и ночью, как в пешем порядке, так и на транспортных средствах. Время, которое понадобится военнослужащему сержантского состава для того, чтобы получить и развить эти навыки, исчисляется годами, а не днями. Это доказывает, что понадобится несколько месяцев предварительной подготовки в составе бригады, для того чтобы военнослужащие сержантского состава всех рангов смогли полностью выполнять свой функционал. Высокий уровень этих боевых навыков должен прививаться солдатам сержантским составом, а не офицерами, но для этого они (сержанты) для начала должны получить необходимые знания на практических боевых учениях на открытой местности.

Энтони Крафт, сержант 1-го класса из состава Европейского объединенного многонационального центра боеготовности армии США, знакомит болгарских солдат с процедурами тактического передвижения

Фото:Джордан Фуллер

Есть еще одна функция, которую выполняют военнослужащие сержантского состава на всех уровнях – это помощник офицера – своего непосредственного командира. В этом качестве они принимают на себя функции старшего над всеми солдатами рангом ниже. Они будут следить за обеспечением жизни и быта, моральным духом и административным обеспечением солдат для того, чтобы их командир был полностью в курсе того, что происходит в его подразделении. Таким образом, они действуют как члены профсоюза, гарантируя, что права солдат никоим образом не ущемляются. Они будут управляющими в подразделениях и хорошим подспорьем офицеру, занятому вопросами материально-технического обеспечения и документацией, и особенно полезны в обеспечении должного уровня подготовки солдат с соблюдением всех стандартов. Они будут сопровождать командира во время разведывательных миссий перед проведением учений и подготовки, а затем решать большую часть связанных с этим организационных вопросов. В сущности, они будут выступать в качестве наставников для младших офицеров, чтобы молодые лейтенанты понимали свой новый функционал, особенно в части, касающейся солдат под их командованием. С течением времени военнослужащие сержантского состава образуют своего рода контактную группу внутри подразделения, помогая офицерам делиться боевым опытом с солдатами и общаться с ними более тесно, что офицеры редко могут себе позволить.

Остается вопрос, чем же будут заниматься офицеры? Остались ли им какие-либо обязанности? Да, и много, и наличие толкового сержантского состава позволит им выполнять свои функции более качественно, нежели они делают это сегодня.

Ключевая задача офицеров - это быть мозговым центром. Они должны думать о существующей боевой ситуации и о задачах, которые им поставили. Они должны думать о враге и его возможных следующих действиях. Думать о тактике и стандартах, и нуждаются ли они в улучшении. Думать о материально-техническом обеспечении, и могли бы ли они еще лучше позаботиться о каждом члене своей команды. Переживать о моральном духе и о том, как сохранить его. Думать о качестве выполнения обязанностей их подчиненными и о необходимости его повысить. И, наконец, подумать о своем собственном функционале, и о том, чем они и их команды могли бы еще помочь их командирам.

Офицеры среднего звена должны управлять системой, командовать всеми операциями и распоряжаться ресурсами. Здесь старшие сержанты берут на себя повседневную рабочую нагрузку, позволяя офицерам обеспечивать планирование, и надлежащее распределение, и использование ресурсов всех типов. Важно всегда иметь хорошо сбалансированную команду.

Задачей старших офицеров всегда оставалось стратегическое мышление. Они должны думать наперед, когда осмелятся попытаться изменить систему и сделать ее готовой к любым возможным новым угрозам и задачам. Старший сержант играет крайне важную роль, помогая офицеру ориентироваться в обстановке, получая актуальную информацию от подразделений и департаментов о реалиях повседневной ситуации и последних изменениях. Официальные [письменные] отчеты часто (даже в лучших армиях мира) искажаются из-за плохого почерка или спешки при их написании, из-за усталости, личной заинтересованности, из-за того, что содержат только ту информацию, которую командование сочло важной, или по многим другим причинам, искажающим и скрывающим правду. Старший сержант часто является лучшим источником правдивой информации, имеющейся у его командира. Если не принимать в расчет его знания, мудрость и понимание ситуации, это может привести к катастрофическим последствиям.

Лучшие прапорщики должны занимать должности офицеров среднего звена от капитана до майора. Они придадут сил и опыта офицерскому корпусу. Они могут служить примером для младших офицеров, а также показывать молодым солдатам перспективы продвижения по карьерной лестнице. Солдаты, получившие офицерские звания особенно ценны как в плане материально-технического обеспечения в боевой обстановке, где их знание потребностей на передовой имеет основополагающее значение для обеспечения необходимого уровня снабжения, так и во время учений, где они должны играть ключевую роль в обеспечении хороших боевых показателей.

Наконец, солдаты самых старших рангов должны выполнять функции технических экспертов в масштабах всей армии. Если им пока не положено офицерское звание, их можно оставить на продолжительный срок в качестве старших технических экспертов, отвечающих за вооружение, МТО, боеприпасы, радары, транспортные средства и т.д. Их практический опыт и признание среди солдат часто дают им представление о том, какая в будущем может понадобиться техника и системы, и они могут внести ценный вклад в развитие потенциала на всех уровнях во всех трех родах войск и спецназе.

Все, изложенное мною выше, касается системы в целом. Военно-воздушные силы и флот также нуждаются в толковом сержантском составе. Нужно тщательно продумать функционал для каждой отдельной системы с учетом того, что нельзя задействовать офицеров там, где использование сержантского состава будет лучшим и менее дорогим решением. Хорошо обученные, должным образом применяемые и уважаемые военнослужащие сержантского состава – это залог сильной армии и обороны. Не стоит недооценивать их роль.

Глен Грант, перевод с английского «Цензор.НЕТ»