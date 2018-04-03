По Брежневу Матвей Ганапольский

3.04.2018, 19:05

Матвей Ганапольский

Как Путин меняет руководящие кадры.

Сначала он не приехал к месту катастрофы в «Зимней вишне», потому что сказал, что его кортеж, обратите внимание, будет мешать проезду пожарных. После этого он встречался с Путиным и просил прощения именно у Путина, а не у граждан.

Потом появились сливы что президент не поддаётся давлению — непонятно, правда, какому давлению, и поэтому он не будет снимать Тулеева мгновенно.

Да, действительно, снять Тулева сложно. Он из тех людей, которые держали регион — точно так же, как Рамзан Кадыров держит Чечню. Но в данном случае стало понятно что продолжать держать «верных Русланов» в таком качестве невозможно — нужно было что-то делать, и ходят слухи, что Бастрыкин приехал в Кемерово и потребовал от Тулеева написать заявление об отставке.

Потом появился видеоролик, там Тулеев говорит, что под таким моральным грузом он не может продолжать исполнять обязанности губернатора. И, казалось бы, история закончена. Ан нет!

Их, «верных Русланов», не сдают. И вот уже ленты новостей пестрят сообщениями — Тулеев может стать каким-то странным народным губернатором — оказывается, местное законодательство позволяет это сделать.

Думается, что это некий прообраз того самого лидера госсовета, куда по всей видимости через 6 лет перейдет Путин. Это когда ты стоишь над всеми, получаешь все блага, ни за что не отвечаешь, но, тем не менее, негласно курируешь регион. Кстати, за народным губернатором сохраняются все блага, которые сохраняются за обычным губернатором, ну, может быть, за небольшим исключением. есть ещё всякие варианты — о них пишет пресса. Так или иначе, как выясняется, с Тулеевым никто не собирается расставаться. Человек 20 лет рулил регионом, 20 лет гасил все конфликты, не позволяя им выйти на федеральный уровень, так неужели Путин позволит Ценному кадру, заслуженному кадру в его глазах, бесславно уйти? Конечно же нет!

Что это означает?

Это означает, что тот кто так или иначе повинен в том страшном пожаре, фактически не будет наказан. Он также будет сидеть в своем красивом кабинете, украшенном дубовыми панелями, он также будет разъезжать с кортежем, в котором он не смог приехать на место пожара. А еще, пусть негласно, он будет руководить своим регионом, потому что ходят слухи что за 20 лет он выстроил отличную Вертикаль. На всех местах Именно его люди. И тут есть важный момент Да, Тулеев обращался к гражданам в своем теле обращение, он говорил слова, которые мне показались искренними.

Он говорил о том что после пожара с таким моральным грузом он уже не сможет руководить регионом. Знаете, я может быть впервые поверил — человек действительно понял, что повинен в смерти более чем 40 детей и 20 взрослых. Я представил себе, как ночами Тулеев не спит, как мучается, как бутерброд с икрой не лезет ему в рот, меня поразило эта искренность.

Я, лоханулся!

Меня обманули как всегда. Да Тулеев будет морально мучиться, когда будет ехать в своём кортеже на свое новое место работы, он будет мучиться, проходя мимо своей красивой верный секретарши. Он будет морально переживать, когда будет получать огромную зарплату как народный губернатор.

Всё будет как прежде — не будет только ответственности. И теперь, в новом качестве, уже не будет повода, чтобы у Амана Тулеева возникли моральные сожаления, моральный груз, и моральная ответственность. Владимир Путин освободил его от ответственности, оставив всё остальное.

Сильна Российская власть — все остаются на своих местах, все переставляются как шахматные фигуры.

Всё по-прежнему, по Брежневу.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»