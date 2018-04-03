Видеофакт: В Могилеве горел рейсовый автобус 3.04.2018, 19:15

Фото: Дмитрий Амельченко, «ФОТО.МОГИЛЁВ»

Возгорание произошло в моторном отсеке.

Разнообразные чрезвычайные ситуации в последнее время «радуют» могилевчан буквально нон-стопом. Город заваливает снегом, Казимировка превращается в море, рушатся перила с моста, простоявшего сорок лет. Утро 3 марта не стало исключением в 7:50 в самом центре города, около драмтеатра, загорелся автобус, пишет mogilev.online.

Видео происшествия прислал в группу подписчик Сергей Радьков. Смотрите, как это было.

На видео и фотографиях, появившихся в группе «ФОТО.МОГИЛЁВ», видно, что не повезло автобусу 4-го маршрута.

Что конкретно загорелось, есть ли пострадавшие, и другие подробности происшествия пока неизвестны.