Игорь Козловский: На Донбассе осталось много патриотов Украины, ведущих там партизанскую войну 3.04.2018, 19:30

Игорь Козловский

Бывший заложник «ДНР» призвал не оставлять патриотов разных национальностей наедине с Россией.

Украинским патриотам в Донецке не удалось противостоять российской агрессии из-за предательства местной власти и силовиков. Такое мнение высказал освобожденный из заключения ученый-религиовед из Донецка Игорь Козловский в интервью "ДонПресс".

"Мы были там заложниками ситуации, когда представители Партии регионов, правоохранительные органы перешли на сторону наших врагов. Но это не значит, что там не было Украины. Там была Украина. И есть. И более того: не надо смотреть на этот регион и сейчас как на нечто монолитное. Там осталось много наших патриотов, ведущих там партизанскую войну", – рассказал он.

Ученый подчеркнул, что сейчас на Донбассе люди разных национальностей переходят на украинский язык и делают все, чтобы вернуть оккупированную часть региона в Украину.

"Надо их поддерживать, не надо их отталкивать, чтобы они не думали, что мы их там оставили один на один с Мордором", – подытожил Козловский.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Козловский был задержан в Донецке в конце января 2016 года. Его супруга предположила, что причиной ареста была переписка, которую он вел в Facebook.

В мае 2017 года "военный трибунал ДНР" осудил ученого на два года и восемь месяцев заключения за контакты с "запрещенными организациями".

27 декабря на Донбассе состоялся "большой" обмен удерживаемыми лицами. Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Козловский был в числе освобожденных.