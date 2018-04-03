Топ стран с лучшими условиями для программистов 3.04.2018, 19:45

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Сравним зарплаты, налоги и соцпакеты в странах с развитой IT-инфраструктурой.

Etcetera.media cравнил зарплаты, налоги и соцпакеты в странах с развитой IT-инфраструктурой.

ЗАРПЛАТЫ выше всего в Швейцарии, США и Нидерландах. Программист из Цюриха в среднем зарабатывает 135 тыс. долларов в год. В Сан-Франциско и Амстердаме – 124 и 65 тыс. соответственно.

НАЛОГИ играют немаловажную роль в выборе страны. В США придется заплатить от 17 до 50% от дохода, в Нидерландах – от 37 до 52%. Обычно в этих странах программисты отдают бюджету около 30% дохода. Сложнее посчитать налоги в Швейцарии – все зависит от региона и семейного положения – в среднем это 25%.

СОЦПАКЕТ предусматривает количество дней оплачиваемого отпуска. Наслаждаться отдыхом за счет работодателя лучше всего в Англии – 28 дней – или в Австрии – 25 дней. В США отпуск короткий – всего 10 дней в году.

САМАЯ развитая IT-инфраструктура в США – почти 30 тыс. стартапов ежегодно. Следом идет Англия – около 3 тыс. стартапов, замыкает тройку Канада – 1,5 тыс. Достаточно проектов могут предложить Германия, Испания и Австралия.